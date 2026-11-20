Le stelle del pattinaggio illumineranno nello scenario di una magica atmosfera natalizia la Fiera Ice Arena dove la pista di ghiaccio diventa “teatro” e spettacolo coinvolgente con “Ice Christmas Gala”, il galà dei Campionati italiani di pattinaggio di figura, una prima assoluta nel suo genere, che andrà in scena la sera del 23 dicembre nella nuova casa milanese degli sport del ghiaccio, realizzata grazie a Fondazione Fiera Milano all’interno del quartiere di Fiera Milano Rho.

“Ospitare qui, per la prima volta, i Campionati Italiani di pattinaggio di figura e l’Ice Christmas Gala, l’evento natalizio in cui brilleranno le stelle italiane e internazionali della disciplina, è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione, e conferma ancora una volta la bontà della scelta compiuta da Fondazione Fiera Milano. Con la Fiera Ice Arena abbiamo mantenuto accesa la Fiamma Olimpica: l’eredità dei Giochi di Milano Cortina è subito diventata concreta e operativa, capace di attrarre grandi eventi e di offrire al movimento del ghiaccio un luogo dove crescere - ha detto Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano alla presentazione dell’evento a cui hanno partecipato Anna Cappellini direttore tecnico della Danza su Ghiaccio Fisg, Guido Bagatta socio fondatore di Riptide, Oscar Cassa presidente di Fria - Fiera Rho Ice Academy e in collegamento Carolina Kostner che sarà una delle grandi star del Galà.

“È un investimento in cui abbiamo creduto fin dall’inizio e che oggi dimostra tutto il suo valore. La Fiera non è più soltanto il luogo delle grandi manifestazioni espositive, ma è sempre più un luogo di incontro, vivo e aperto, parte integrante della vita della città e del territorio - ha sottolineato Bozzetti -. Gli sport del ghiaccio stanno vivendo una stagione di successo e di grande partecipazione: dal 21 al 23 dicembre in Fiera ci sarà una vera e propria festa dello sport che ci accompagnerà verso il Natale e anche un’occasione per portare a Rho tante famiglie, appassionati e giovani atleti”.

“Grazie a Fondazione Fiera, Riptide, corona il sogno di raggiungere i 30 gala organizzati di pattinaggio sul ghiaccio. Dopo l’enorme successo del pattinaggio ai giochi di Milano-Cortina, ci tenevo particolarmente a riportare questa disciplina a Milano, dando la possibilità, a tutti quelli che non hanno potuto farlo durante le olimpiadi, di godersi dal vivo uno spettacolo davvero unico”, ha spiegato Guido Bagatta.

“È un grande piacere ritrovare il pattinaggio a Milano dopo le emozioni e l’entusiasmo vissuti durante i Giochi Olimpici. Farlo alla Fiera Ice Arena, vera legacy olimpica per la città e per tutto il movimento degli sport del ghiaccio, ha un significato ancora più speciale - ha aggiunto Anna Cappellini -. I Campionati Italiani saranno un’importante occasione per celebrare la qualità e la competitività del nostro movimento, con atleti di alto livello e le nostre discipline protagoniste. Invito tutti gli appassionati e gli sportivi a venire a seguire dal vivo le competizioni, per sostenere i nostri atleti e vivere tre giornate di grande pattinaggio”.

A incantare il pubblico con esibizioni e volteggi nello spettacolo di “Ice Christmas Gala” saranno i grandi campioni di pattinaggio artistico e i vincitori dei Campionati italiani del pattinaggio di figura, che si svolgeranno quest’anno, per la prima volta nella Fiera Ice Arena, dal 21 al 23 dicembre. Su tutti, Carolina Kostner, ex campionessa italiana, europea e mondiale, bronzo olimpico a Sochi nel 2014, Adam Siao Him Fa, due volte campione europeo e bronzo ai mondiali, Kimmy Repond, bronzo ai mondiali, insieme alle coppie miste di pattinatori Charlene Guignard/Marco Fabbri, Annika Hocke/Robert Kunkel e Oxana Vouillamoz/Tom Bouvart. Attesi altri importanti nomi e volti noti delle discipline del pattinaggio artistico. Presenterà la serata una coppia di eccezione: Maurizio Margaglio e Barbara Fusar Poli, compagni di danza ai Giochi Olimpici Invernali di Salt Lake City 2002, dove vinsero la medaglia di bronzo nel pattinaggio di figura. I biglietti sono già in vendita da oggi su Ticketmaster, con prezzi da 30 a 80 euro e pacchetti speciali riservati alle famiglie. Per il pubblico sarà inoltre disponibile un servizio di parcheggio gratuito.

Il Galà chiuderà i Campionati Italiani di Pattinaggio di Figura e, dopo i Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 e le gare del Milano Hockey Club, la Fiera Ice Arena si conferma come teatro di importanti competizioni ed eventi sul ghiaccio. La struttura moderna e polifunzionale, è nata grazie a un investimento di 7 milioni di euro da parte di Fondazione Fiera Milano e alla collaborazione tra la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, Fondazione Fiera Milano, Regione Lombardia, Comune di Milano e Comune di Rho.

Nel corso delle tre giornate dei Campionati Italiani si alterneranno le competizioni di pattinaggio artistico, danza e pattinaggio sincronizzato, con il debutto tricolore del Synchro9, disciplina inserita nel programma olimpico delle Alpi Francesi 2030. Protagonisti i principali atleti azzurri delle varie discipline, tra cui i campioni italiani in carica Daniel Grassl e Lara Naki Gutmann, in una manifestazione fra spettacolo, emozioni e agonismo che rappresenta un nuovo prestigioso appuntamento per la casa degli sport del ghiaccio milanese. Il programma e gli orari di Campionati sono già disponibili come è già possibile acquistare i biglietti per assistere alla manifestazione su ticketmaster.

La Fiera Ice Arena, operativa dalle 7 all’una di notte, garantisce circa 18 ore di attività giornaliera e in pochi mesi di attività è già diventata un punto di riferimento stabile per gli sport del ghiaccio in città. L’impianto ha una capienza di 4.000 posti a sedere ed è stato realizzato all’interno di una tendostruttura di 5.190 metri quadrati per una superficie complessiva interessata dall’intervento di 7.800 metri quadrati. La gestione della struttura è affidata a Fria, società partecipata al 75% dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e al 25% da Fondazione Fiera Milano.

L’impianto è dotato di 8 spogliatoi e di un’area per il riscaldamento pre-gara, può ospitare competizioni e corsi di hockey su ghiaccio, para ice hockey, pattinaggio di figura e short track, oltre a tornei di curling ed eventi e spettacoli on ice, con particolare attenzione alle attività dedicate a scuole, giovani e associazioni sportive del territorio, un luogo da vivere aperto alla città, alle famiglie, ai giovani e agli appassionati. E per farlo, le sue porte si apriranno con i due Open Day in programma sabato 28 novembre e sabato 5 dicembre: due giornate per scoprire gli spazi dell’Arena, mettersi alla prova e vivere in prima persona l’esperienza del ghiaccio. Per maggiori informazioni e prenotazioni su fria.org.