È nato mattatore, è una star da venti anni ma il richiamo del pugilato si è fatto irresistibile. «Quando si nasce atleti, combattenti, non si vuol mai finire di esserlo. Non lo faccio per soldi, se il limite per combattere è 45 anni voglio divertirmi almeno un anno». Si è ripresentato così Clemente Russo. E risponde così quando gli chiedono perché debutta da professionista a 44 anni (domani sera nella riunione Taf all’Allianz Cloud di Milano e su Italia 1 alle 00.10).

Era già Tatanka, il nostro Toro Seduto, non era ancora diventato campione del mondo dei pesi massimi a Chicago 19 anni fa e già sapeva destreggiarsi con lo show-biz. Era emerso dalla Terra dei Fuochi, da Marcianise, l’altra faccia di una realtà di cui si parlava solo per la camorra. Dalla tv al cinema, è sempre stato una garanzia, fino a questo ritorno alle origini. Voleva forse saldare un conto con se stesso. Quando gli proposero di diventare «pro» durante i Mondiali dilettanti di Milano 2009, Clemente declinò l’offerta della scuderia Cherchi. Perché guadagnava bene e voleva continuare ad essere il simbolo della boxe olimpica, quella per cui la medaglia è gloria vera: non ha prezzo. Tra il 2008 e il 2012, si fermò all’argento contro il russo Cackiev e l’ucraino Usyk, attuale re dei massimi.

«Ho sfidato anche Wilder, posso avere paura di Momo?». Momo è Mohamed Elmaghraby, il rivale di domani che ha 14 anni in meno di Tatanka, è imbattuto ed è già stato tricolore dei mediomassimi. Oltre i podi olimpici, sono i due titoli mondiali nei massimi (tornò iridato ad Almaty 2013) ad aver segnato la carriera di Clemente, che provò invano a qualificarsi a Tokyo 2021 per diventare il primo pugile della storia in 5 Olimpiadi. Fino a qualche mese fa di Russo si parlava della sua incursione da opinionista a «Pressing», della sua amicizia con Pier Silvio Berlusconi (al cui figlio pugile continua a dare consigli), del debutto da tecnico federale in nazionale (ai Mediterranei di Taranto all’angolo di Irma Testa d’oro c’era lui). A capo di 269 incontri (214 vittorie, 49 sconfitte e 3 pari), Russo ha spiazzato tutti, perché «ho ancora fame». Ha la percezione dei rischi anche se a 45 anni si può diventare campione del mondo come Foreman? «Io il 21 luglio 2021 mi ritirai, ma il 22 luglio ero già in palestra. Io voglio essere atleta a vita, non un ex che si butta via, si rilassa, si sbraga, mangia e beve. Anche perché devo dare i consigli giusti ai giovani, col cervello attivo e non con i ricordi di vent’anni prima». Quando all’angolo lo seguiva Francesco Damiani: «Lui deve avere i riflettori, gli ho detto provaci, sei un ragazzo integro, ma è dura stare 4-5 anni fuori e a quell’età si fa sentire: per questo debutto potrà farcela, non rischia, per la scalata mondiale non so. Si accorgerà che il professionismo è diverso. Il fisico non è lo stesso, la testa c’è, lui è motivato. Mi diceva sempre “maestro ci penso io”. Prendeva più cazzotti in allenamento. È serio, se ci crede e si saprà gestire, chissà cosa ci riserverà. Sarò il suo primo tifoso».