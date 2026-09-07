Italia, finale amara. La Turchia si vendica

L’Italvolley femminile resta d’argento e si arrende alla Turchia, che si conferma sul trono d’Europa dopo una partita dalle mille emozioni. Davanti ai sedicimila spettatori del Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, le padrone di casa allenate da Daniele Santarelli si impongono 3-2 in rimonta (16-25, 25-22, 12-25, 25-21, 15-10), impedendo così alle azzurre di completare una tripletta storica dopo le vittorie alle Olimpiadi e al Mondiale e conquistando, oltre al secondo oro continentale di fila, il pass per i Giochi di Los Angeles. In quella che è ormai diventata una classicissima della pallavolo internazionale, le nostre avversarie pareggiano i conti dei confronti delle ultime grandi manifestazioni: vittorie turche agli Europei 2023 e 2026, nel mezzo i due successi della Nazionale di Velasco a Parigi e nelle Filippine.

C’è rammarico per Danesi e compagne, che hanno sostanzialmente dominato il primo e il terzo parziale, lasciando le briciole alla Turchia. Le padrone di casa hanno avuto il merito di rimanere in piedi e di non sprofondare nel baratro che si stava aprendo sotto i loro piedi nel secondo set, quando l’Italia era scappata avanti sul 12-6 e sembrava in completo controllo della gara.

Spinte da un pubblico infuocato, spesso ben oltre i limiti del galateo della sportività, le turche hanno messo la freccia nella parte conclusiva della sfida, controllando il tie-break fin dai primi scambi mentre le azzurre sentivano ormai scivolare via dalle mani la possibilità di conquistare la Tripla Corona. Decisiva la prova di Vargas, opposto della Turchia che ha chiuso con 28 punti e il premio di miglior giocatrice del torneo.

Per l’Italia ancora una volta Egonu chiude come miglior realizzatrice, toccando a sua volta quota 28 punti.

Nel dopo gara Anna Danesi, capitana delle azzurre, ha commentato così la finale: «Abbiamo giocato una buona pallavolo nei primi tre set, c’è rammarico per quel secondo parziale in cui siamo state riprese dopo essere state in vantaggio 12-6 e per esserci un po’ disunite nel tie-break. Onore alla Turchia, noi chiudiamo comunque la nostra estate con due medaglie estate (anche il bronzo in VNL, ndr.): non erano quelle che volevamo, ma usciamo comunque a testa alta e con grandi margini di miglioramento con questo nuovo assetto».