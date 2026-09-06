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Italvolley, che peccato: la Turchia sconfigge le azzurre di Velasco ed è campione d’Europa

Medaglia d’argento per l’Italia che cede soltanto al tie-break in una gara dove è grande il rammarico per essere state avanti nel punteggio e non aver saputo concretizzare

Alessandro Ferro
Italy's setter #08 Alessia Orro (R) talks receives instructions from Italy's head coach Julio Velasco (L) during the Women's European Volleyball Championship EuroVolley final match between Italy and Turkey at the Sinan Erdem Sports Hall in Istanbul on September 6, 2026. (Photo by Ozan KOSE / AFP)
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Non c’è il lieto fine. Nonostante un Europeo magnifico, l’Italia viene sconfitta in finale, a Istanbul, contro le padrone di casa della Turchia (al tie-break) che diventano ancora una volta le campionesse europee (bissando il successo del 2023). Un vero peccato, non c’è stata continuità nel gioco nonostante più di due set dominati (il primo e il terzo). A lungo andare, le turche allenate da Daniele Santarelli hanno meritato la medaglia d’oro. Il punteggio finale vede la Turchia vincere 16-25, 25-22, 12-25, 25-21, 10-5. L’Italia allenata da Julio Velasco rimane campione alle Olimpiadi del 2024, ai Mondiali del 2025 e vice campione d’Europa nel 2026.

Come è arrivata la sconfitta al tie-break

Il primo set scivola via in scioltezza con le azzurre a dominare in lungo e in largo le avversarie come dice il punteggio, netto, di 25-16. Grande differenza, soprattutto in ricezione, l’Italia di Velasco ha ben figurato anche a muro ma non dimentichiamo gli ace iniziali di Kate Antropova.

Il secondo set sugli scudi Egonu autrice di un ace strepitoso e una diagonale da urlo. Le azzurre volano sulle ali dell’entusiasmo e senza sbavature, fin qui, si portano sul punteggio di 12-6, un parziale netto che richiede l’immediato time-out turco da parte di Daniele Santarelli. Al rientro in campo le padrone di casa spezzano il ritmo inanellando quattro punti consecutivi, stavolta il time-out è di Velasco. La gara cambia, però, con alcune sbavature delle azzurre che cedono il secondo parziale 25-22, 1-1 tra Italia e Turchia.

Il terzo set è un dominio delle azzurre, tornate perfette (anzi meglio) del primo set. Le turche ne escono annichilite, 25-12, tutto splendido: dai servizi ai muri e alle ricezioni, i parziali sono stati netti e consegnano all’Italvolley femminile il primo match point per la medaglia d’oro agli Europei.

Il quarto set è l’opposto di quell precedente, in pochi minuti la gara cambia nuovamente: le turche sono padroni del campo, l’Italia fa fatica e arranca, sbaglia tantissimo in ricezione e a muro, il punteggio è netto per le avversarie che volano 13-6. Le azzurre hanno il merito, nella fase centrale del set, di recuperare fino a riportarsi a due punti di distanza ma non basta, la Turchia va sul 24-18, l’Italia ci crede e prova il tutto per tutto (24-21), poi finisce 25-21.

Si gioca tutto al tie-break (al meglio dei 15 punti): dopo un inizio in parità, le azzurre soffrono la battuta di Vargas che fa conquistare ben quattro punti consecutivi alle turche che si portano 8-4, male la ricezione dell’Italia. Finisce 10-5 tra il delirio del pubblico turco ma il ciclo azzurro non è di certo finito oggi.

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