Italvolley, che peccato: la Turchia sconfigge le azzurre di Velasco ed è campione d’Europa

Non c’è il lieto fine. Nonostante un Europeo magnifico, l’Italia viene sconfitta in finale, a Istanbul, contro le padrone di casa della Turchia (al tie-break) che diventano ancora una volta le campionesse europee (bissando il successo del 2023). Un vero peccato, non c’è stata continuità nel gioco nonostante più di due set dominati (il primo e il terzo). A lungo andare, le turche allenate da Daniele Santarelli hanno meritato la medaglia d’oro. Il punteggio finale vede la Turchia vincere 16-25, 25-22, 12-25, 25-21, 10-5. L’Italia allenata da Julio Velasco rimane campione alle Olimpiadi del 2024, ai Mondiali del 2025 e vice campione d’Europa nel 2026.

Come è arrivata la sconfitta al tie-break

Il primo set scivola via in scioltezza con le azzurre a dominare in lungo e in largo le avversarie come dice il punteggio, netto, di 25-16. Grande differenza, soprattutto in ricezione, l’Italia di Velasco ha ben figurato anche a muro ma non dimentichiamo gli ace iniziali di Kate Antropova.

Il secondo set sugli scudi Egonu autrice di un ace strepitoso e una diagonale da urlo. Le azzurre volano sulle ali dell’entusiasmo e senza sbavature, fin qui, si portano sul punteggio di 12-6, un parziale netto che richiede l’immediato time-out turco da parte di Daniele Santarelli. Al rientro in campo le padrone di casa spezzano il ritmo inanellando quattro punti consecutivi, stavolta il time-out è di Velasco. La gara cambia, però, con alcune sbavature delle azzurre che cedono il secondo parziale 25-22, 1-1 tra Italia e Turchia.

Il terzo set è un dominio delle azzurre, tornate perfette (anzi meglio) del primo set. Le turche ne escono annichilite, 25-12, tutto splendido: dai servizi ai muri e alle ricezioni, i parziali sono stati netti e consegnano all’Italvolley femminile il primo match point per la medaglia d’oro agli Europei.

Il quarto set è l’opposto di quell precedente, in pochi minuti la gara cambia nuovamente: le turche sono padroni del campo, l’Italia fa fatica e arranca, sbaglia tantissimo in ricezione e a muro, il punteggio è netto per le avversarie che volano 13-6. Le azzurre hanno il merito, nella fase centrale del set, di recuperare fino a riportarsi a due punti di distanza ma non basta, la Turchia va sul 24-18, l’Italia ci crede e prova il tutto per tutto (24-21), poi finisce 25-21.

Si gioca tutto al tie-break (al meglio dei 15 punti): dopo un inizio in parità, le azzurre soffrono la battuta di Vargas che fa conquistare ben quattro punti consecutivi alle turche che si portano 8-4, male la ricezione dell’Italia. Finisce 10-5 tra il delirio del pubblico turco ma il ciclo azzurro non è di certo finito oggi.