L'impatto degli eventi sportivi a Roma è di 7,5 miliardi in 4 anni

L'impatto economico territoriale stimato dei grandi eventi sportivi che si sono svolti o si svolgeranno a Roma nel quadriennio 2023-2026 è di oltre 7,5 miliardi di euro. È il dato principale che emerge dal rapporto "Grandi eventi sportivi a Roma. Quattro Anni che valgono un'Olimpiade. Analisi d'impatto del business generato nella Capitale" curato da 24 ORE Ricerche e Studi per Roma Capitale. 24 ORE Ricerche e Studi, l'hub di ricerca e analisi proprietario del Gruppo Il Sole 24 ORE ha preso in considerazione 12 eventi sportivi: 3 in un'unica edizione (Ryder Cup 2023, Campionati Europei Maschili di Pallavolo 2023 e Campionati Europei di Atletica Leggera 2024) e 9 ricorrenti analizzati nelle edizioni 2023, 2024 e 2025, con una stima estesa anche al 2026. Per confronto, la cifra di impatto totale emersa è analoga a quella che alcuni studi attribuiscono, ad esempio, sia alle Olimpiadi estive di Parigi 2024 (9 miliardi), sia a quella stimata dai primi studi sulle Olimpiadi invernali Milano Cortina (6,6 miliardi).

L'impatto complessivo comprende un effetto diretto pari a circa 3,5 miliardi, uno indiretto di 2,5 miliardi e uno indotto che supera 1,5 miliardi. Il moltiplicatore medio ponderato è pari a circa 2,2 euro: ogni euro speso, direttamente dall'organizzazione o dai partecipanti (atleti, staff e spettatori) ha più che raddoppiato il suo valore in termini di impatto. Nei quattro anni considerati, si stima che Roma abbia visto oltre 5 milioni di presenze legate ai Grandi Eventi Sportivi, con una spesa superiore a 3,2 miliardi di euro, al netto della quota che esce dal territorio.

Gli organizzatori hanno investito circa 400 milioni di euro per gli eventi, la maggior parte dei quali con una ricaduta positiva netta principale sul tessuto economico di Roma e del Lazio. Complessivamente, il valore in termini di comunicazione per il brand Roma Capitale (costo equivalente per advertising) derivante dai Grandi Eventi Sportivi è stato di oltre 430 milioni di euro.