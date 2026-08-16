Nuoto, terzo oro per Quadarella, che vince in rimonta anche nei 400

L’ultima giornata dei campionati europei di nuoto vede l’Italia impegnata nella lotta con la Gran Bretagna per la vittoria nel medagliere. Se Benedetta Pilato e Thomas Ceccon masticano amaro dopo le sconfitte nei 50 rana e 200 misti, Simona Quadarella si conferma regina del mezzofondo, vincendo in volata con il record degli europei l’ennesima sfida con le tedesche Gose e Warner.

Prestazione maiuscola quella della campionessa romana, che nella distanza più breve del mezzofondo ha sempre sofferto lo spunto delle nuotatrici teutoniche. Invece della solita gara di testa, Simona rimane in scia delle rivali per superarle di slancio nell’ultima vasca, portando a casa l’undicesimo titolo europeo. A decidere la vittoria nel medagliere saranno quindi le staffette miste che si correranno tra poco al Centre Aquatique di Parigi.

“Non me l’aspettavo, ce l’ho fatta”

Dopo aver dominato in lungo e in largo sia negli 800 che nei 1.500 stile libero, la Quadarella approdava ai 400 con il quarto miglior tempo, ben tre secondi più lenta della forte tedesca Maya Werner, chiara favorita per la vittoria. Invece di imporre da subito il suo passo, l’atleta romana preferisce conservare le energie nelle prime tre vasche, lasciando andare sia le tedesche che la portoghese Soares e la russa Misharina. Simona, però, nuota bene, con la sicurezza di chi sa di poter sempre cambiare marcia e recuperare su chiunque. Ai 200 metri la romana risponde molto bene allo strappo delle tedesche, con la Gose che prova a schiantare la resistenza anche della connazionale ma il piano gara di Simona sembra chiaro. Vasca dopo vasca, l’atleta del Circolo Canottieri Aniene aumenta il ritmo in maniera progressiva: ai 300 metri riprende e stacca la Werner, toccando a poco più di un decimo di ritardo nei confronti della Gose a 50 metri dall’arrivo.

La tedesca le prova tutte per riuscire a resistere ma Simona la supera di slancio, rifilandole addirittura un secondo in una sola vasca. Tempo di tutto rilievo quello della Quadarella, un 4:01.34 che le vale il nuovo record dei campionati europei, fatto gestendo alla grande le energie per poi andarsene nel finale. Grande la soddisfazione dell’atleta romana ai microfoni di Sky Sport: “Ho cercato di aspettare il più possibile, anche se ad un certo punto non pensavo più di vincere. Loro sembrava non mollassero niente. Poi l’ultimo 50 ho detto io ci provo e ce l’ho fatta. Non me l’aspettavo”. Tre ori nella stessa edizione, un momento magico per la classe 1998 che sembra quasi sorpresa dal suo momento di grazia: “La cosa che più impressiona è la costanza. Riuscire sempre a stare lì anche con le difficoltà come nei 1500. Ho preso l’oro ma non ero così contenta del mio tempo. Prima nei 400 non riuscivo ad esprimermi bene, adesso ho trovato la chiave giusta”.