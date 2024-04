Tra scherzi telefonici e task force l'Europa scopre la paura e lo sport pure

Ci sarebbe da ridere, se non fosse che stavolta c`è poco da scherzare. Lo sport si sente in pericolo: le due grandi manifestazioni di quest`anno, Europei di calcio in Germania e Giochi di Parigi 2024, vanno difese. E l'Europa è sotto pressione fra guerre e guerriglie, attentati e attentatori. C'è spavento e spavento. Il sorriso parte con Thomas Bach, presidente del Cio, che di recente è caduto, come tanti e come un pollo, nello scherzo telefonico di Vovan e Lexus i due comici russi sotto pseudonimo (rispettivamente Vladimir Kuznetsov e Alexey Stolyarov) che ingannarono anche Giorgia Meloni. Il presidente, credendo di parlare con un Alto funzionario della commissione dell`Unione africana, ha svelato l`attento monitoraggio ad evitare la partecipazione ai Giochi di atleti russi e bielorussi che abbiano attivamente sostenuto la guerra contro l`Ucraina o appartengano ad agenzie militari e della sicurezza. Bach ha raccontato di aver chiesto aiuto all`Ucraina ad evitare infiltrazioni di atleti non accettabili e suggerito ai Paesi africani di boicottare i Giochi dell`Amicizia organizzati dalla Russia. La registrazione è andata in onda, il Cio ha cercato di metter pezza, i russi hanno lanciato accuse di razzismo e neo nazismo al presidente: tedesco appunto.

Ma qui finisce il sorriso. Va ricordato che siamo prossimi agli Europei di calcio in Germania (14 giugno-14 luglio) e ai Giochi di Parigi (26 luglio-11 agosto). E lo sport non ha idea di chi lo difenderà. Intendiamoci, l`apparato sicurezza è gigantesco. Eppure i signori della guerra hanno dimostrato di non aver limiti e confini. C`è fermento dovunque: dal mondo islamico a quello occidentale. Dopo l`attentato al Crocus City hall di Mosca, l`Isis fa una dannata paura ai tedeschi per l`europeo del pallone. È avviato il reclutamento di forze militari fra Germania, Francia e altri Paesi europei: che lavorino sia per il calcio sia per le Olimpiadi. Di recente in Francia è scomparsa, in modo stravagante, una borsa contenente un computer e dati sensibili sugli apparati di sicurezza.

A Parigi c`è carenza di addetti alla sicurezza: sono stati reclutati anziani e pensionati da adibire al controllo di borse e biglietti. L`attesa è per 15 milioni di persone e non meno in Germania. In media, per i Giochi, sono necessari circa 17mila addetti alla sicurezza privata con picchi di 22mila per la sicurezza degli impianti sportivi. C`è timore sull`uso degli attacchi con i droni. «Stanno diventando uno dei problemi più grandi» ha raccontato il capo del sindacato di polizia tedesco. Facili da acquistare, difficile scovare chi li manovra. Per tal ragione, durante gli europei, ci sarà divieto totale per l`uso dei voli con droni.

E, poi, che qualcuno salvi lo sport.