Una settimana ricca di spunti (e tanta qualità)

Vi proponiamo i risultati e il commento tecnico delle corse più importanti disputatesi in Italia da martedì a venerdì. La presentazione delle corse più importanti del fine settimana a Siracusa e Pisa, tutto all’insegna della qualità.

Le corse della settimana

Martedì a Napoli

Nelle corse di preparazione degli Handicap Principali che si disputeranno il 28 gennaio pv. è successo:

Premio “To go Ruffo della Scaletta”, buonissima gara di Chica Mala che sfrutta a pieno il peso leggero imponendosi su Chiaroscuro che in preparazione del Ruffo della Scaletta corre decisamente bene. Terzo, il sempre positivo Er Faina.

Premio “To go Agnano”, Autre Atape batte il favorito Costantinus dopo una lunga lotta in dirittura ed i 4 chili a favore lo aiutano parecchio Terzo Kadabration che fatica a carburare ma nel finale è l’unico che sembra avere ancora energia.

Premio “To go San Gennaro”, testa a testa vibrante tra Maurino e Last Born, vince il primo di un’incollatura con un tempo decisamente confortante 1 minuto 58 secondi e 8 decimi.

Premio "Via Toledo", il favorito non delude. Drunk with love vince e convince, prestazione maiuscola, lascia gli avversari a distanza siderale forzando solo tra i 400 e 200 metri finali.

Mercoledì a Livorno

Chiude il sipario sull’ippodromo Caprilli, il “Premio Musicante di Breme” è stata ultima corsa stagionale, un handicap per cavalli anziani sui 1.950 metri. Vince la femmina di 6 anni Wallaby montata alla perfezione da Stefano Raimondo Saiu, che dopo la vittoria in Gentleman dello scorso novembre concede il bis con un’altra prestazione molto soddisfacente.

Giovedì a Pisa

Premio “Plinsky” Steeple-Chase condizionata, la Scuderia Aichner fa en-plein piazzando Ramuntcho al primo posto e Sopran Mistery al secondo. Corsa chiusa già dopo mille metri.

Premio “Monti Pisani” condizionata maiden per i 3 anni sui 1.200 metri vince il favorito Noble Title, il portacolori del Team Botti corre decisamente bene e fa fare bella figura anche al suo Jockey, il “debuttante” Dario Vargiu, un ragazzo che promette decisamente bene, seguitelo non vi deluderà. Ovviamente stiamo scherzando, Dario è il numero uno assoluto del galoppo italiano ormai da tantissimi anni ma ha sempre la voglia dell’allievo alle prime armi, complimenti. Bellissima prestazione di Brughel AA, cavallo anglo arabo che nella corsa dedicata alla categoria vince tenendo sempre lontani gli avversari. Perfetta l’interpretazione in corsa di Andrea Fele. Ultima Annotazione, il bellissimo testa a testa alla sesta corsa tra Dario e Dario, la spunta ovviamente Dario. Vince Miss Baker su Improvvisa ovvero Di Tocco su Vargiu. E se il buongiorno si vede dal mattino anche questo 2023 sarà targato Dario, che gli ultrà si esprimano!

Venerdì a Roma

Nel Premio Ramonti*, maiden per i 3 anni sulla distanza dei 1.200 metri della pista all weather stecca il favorito Midnight Toker che alla quota 1,60 vincente arriva solamente secondo. Primo è Misternice che con un'accelerazione dirompente passa e vince rallentando. Bravo il cavallo ed il suo interprete Dario Di Tocco.



Il Premio Tony Bin** è la TQQ con la dotazione di 19.800 euro sulla distanza dei 1.600 metri della pista all weather vince con il tempo di galoppo a favore Twin Secret su Mr Freedom Wind, terzo Humming me (ordine di arrivo 2 – 3 – 10 – 4 - 13) Quote: V 15,95; Piazz. 7,54, 9,80, 3,33; ACC 328,15; Trio 2.318,22; Q4 NV; Q5 NV.

Sabato a Siracusa, pomeriggio all’insegna degli Handicap Principali

Il Premio Sicilia, per cavalli di 3 anni sulla distanza dei 1.500 metri ha raccolto 9 partecipanti, 5 maschi, 3 femmine ed un castrone. La femmina Sound of Love proverà a calare il tris dopo le ultime due convincenti vittorie a novembre e dicembre. Zarnaia e Cuore Giallorosso le nostre alternative.



Il Premio Coppa d’oro, per cavalli di 4 anni ed oltre sulla distanza dei 2.300 metri ha raccolto 10 partecipanti. 5 maschi e 5 castroni a contendersi la vittoria. Handicap decisamente complicato. Ci affidiamo Secret my love che si piazza secondo all’ultima uscita sparando un parziale finale molto efficace e guadagnando peso su Gale sword può essere la volta buona.



Domenica a Pisa è organizzato un convegno all’altezza con 2 ottime condizionate e 4 handicap. Programma per velocisti e miler…

Noi segnaliamo le due condizionate poiché entrambe utili per il cammino verso le corse classiche di primavera.

Il Premio Ersilio Verricelli, per cavalli di 3 anni sulla distanza dei 1.300 metri, ha raccolto 5 partecipanti, 4 maschi ed una femmina, pochi ma buoni. Se Blatant si adatterà alla pista sarà difficile stargli vicino, i due cavalli della Blu Castel Stable proveranno a guastare la festa, Waitam e Warrior Angel non partono battuti ed un loro inserimento è più che possibile.



Il Premio Massimiliano Losi, per cavalli di 4 anni ed oltre sulla distanza dei 1.750 metri ha raccolto 10 partecipanti, tutti di buona caratura. Infatti la corsa è incertissima ed aperta a tutte le soluzioni. Non fatevi ingannare dalle quote dei vari bookmakers perché anche l’estremo outsider potrà essere della partita. Qui è difficile scegliere un favorito, per storia agonistica Win the Best e a seguire Vincere insieme.



* Chi era Ramonti? Purosangue inglese (FRA) da Martino Alonso (1994 - IRE) e Fosca (1995 – USA). Nasce il 28 marzo 2002. In carriera corre 19 corse vincendone 12 ed arrivando 5 volte secondo e una volta terzo con un guadagno totale di $ 3.456.081. Debutta all’età di 2 anni vincendo e corre fino ai 5. Vince 4 corse di GR1: “Premio Vittorio di Capua”, “Queen Anne Stakes”, “Sussex Stake” e “Hong Kong Cup”. Arriva secondo in 2 corse di GR1: “Derby Italiano” e “Lockinge Stakes”. Vince 3 corse di GR2. Corre in Italia, Hong Kong ed Inghilterra. Vince dai 1.600 ai 2.000 metri. In razza dal 2008 a Darley (Kildangan Stud) in County Kildare, Irlanda; trasferito a Allevamento di Besnate, Italia.

** Chi era Tony Bin? Purosangue inglese (IRE) da Kampala (1976 - GB) e Severn Bridge (1965 - GB).

Nasce il 7 aprile 1983 e muore nel 2000 all’età di 17 anni in Giappone per un arresto cardiaco. Cavallo di proprietà di Luciano Gaucci che poi venderà ai giapponesi, in carriera corre 27 corse, vincendone 15 ed arrivando 5 volte secondo e 4 volte terzo con un guadagno totale di $ 1.392.165. Vince 6 corse di GR1: “Gran Premio del Jockey Club Italiano” (1987), “Gran Premio di Milano” (1987, 1988), “Premio Presidente della Repubblica” (1987, 1988) ed è l’ultimo cavallo italiano a vincere il Prix de l’Arc de Triomphe nel 1988. L’anno precedente, il 1987 sempre nel Prix de l’Arc de Triomphe, arriva secondo battuto da Trempolino. Vince 2 corse di GR3: “Premio Ellington” e “Premio Federico Tesio”. Corre in Italia, Francia. Vince sulla distanza dai 2.000 ai 2.400. In razza dal 1989 al 1990 a Stud Duty in Giappone. Padre di 588 figli di cui Air Groove e Irish Dance (madre di Heart’s cry).

Foto in alto: lo scatto vincente di Toni Bin nel “Prix Arc de Triomphe” (1988, foto di George Selwyn)