Cosa ci insegnano i diamanti sull'amore e le relazioni

Oro e diamanti valgono molto perché sono difficili da trovare. Lo so, molti lettori diranno che ho scoperto l’acqua calda. Però allora devo dedurre che quei lettori hanno scordato questa «acqua calda»! Per non farla troppo lunga lo stesso discorso si applica nelle relazioni personali. Se ti rendi accessibile come una fontanella al parco finisci per perdere valore sebbene sei invece una persona di valore. Gli altri inizieranno a trattarti come «quella che quando voglio comunque c’è sempre». O meglio ancora «ci sta!». Basta uno snap con le dita e tutti si sentono Fonzie. L’uomo quindi si può vantare di aver trovato una pepita d’oro! Sta a ciascuna di noi quindi sentirsi una pepita o fontanella. E riguardo al titolo della rubrica chiediamoci che se in amore vale tutto in realtà non vale più nulla.



Marzia Novellini



Con i «diamanti» mi ha fatto venire in mente l’ultimo splendido film di Ferzan Özpetek e quella schiera di coloratissime donne alla ricerca del proprio valore e dell’affermazione di sé; con «basta uno snap con le dita e tutti si sentono Fonzie» mi ha fatta morire dal ridere. Ma ha ragione Marzia, non spetta agli altri darci il posto che meritiamo. E darcene uno è un imperativo categorico. Ben che vada ci si può imbattere in qualcuno che comprenda e rispetti chi siamo, ma certo non tocca a questo qualcuno definirlo. Temo sia la cosa più complicata da far comprendere ai nostri figli e alle nostre figlie. Sono sempre stata convinta che la sostanza non sia mai disgiunta dalla forma e se mi guardo attorno, oggi, di forma non ne vedo più quindi, inevitabilmente, mi allarma la sostanza. Il modo di vestire, di parlare, di portarsi in giro, i versi delle canzoni che ascoltano i ragazzi... non c’è nulla che porti verso una compostezza. E la compostezza è rigore e il rigore è dignità. Non voglio dire che i giovani ne siano privi ma certo, come minimo, la vestono male e quindi confondono anche circa ciò che sta sotto abiti striminziti e completamente privi di gusto. Sembra sbattano sempre tutto in vista senza grazia: dalla loro vita sui post alla biancheria intima scoordinata. Non so da dove venga questo Sessantotto senza politica.

Non ricordo un’altra generazione, a parte quella sopracitata, così ostinatamente intenta a falcidiare tutto ciò che è venuto prima di loro, cioè tutto ciò di cui hanno vissuto i loro genitori. Compresa la maniera di approcciare sesso e sentimenti.