Anche i cani di grossa taglia potranno volare in cabina con ITA Airways: al via dal 3 agosto il nuovo servizio “Large Dog On Board”

Arriva una novità destinata a semplificare i viaggi per chi non vuole separarsi dal proprio cane. ITA Airways ha annunciato il lancio di “Large Dog On Board”, il nuovo servizio che consentirà ai cani di taglia grande di viaggiare direttamente in cabina, senza l’obbligo del trasportino. La vendita dei biglietti è già iniziata, mentre il servizio entrerà ufficialmente in funzione il 3 agosto su una selezione di voli nazionali. Per usufruirne sarà necessario effettuare la prenotazione attraverso il Customer Information Assistance Office (CIAO) della compagnia almeno quattro giorni prima della partenza.

Come funzionerà il trasporto

Nella fase iniziale il servizio sarà disponibile solo su alcuni collegamenti nazionali operati da ITA Airways e sarà soggetto ai limiti stabiliti dall’autorizzazione rilasciata dall’ENAC. Su ogni volo potranno essere ospitati al massimo due cani di grossa taglia, sistemati in aree dedicate della cabina; uno con peso fino a 30 chilogrammi in classe Business e un altro fino a 15 chilogrammi in classe Economy. Nei primi due mesi dall’avvio dell’iniziativa sarà inoltre consentita la presenza di un massimo di due cani di piccola taglia, esclusivamente in Economy e collocati ad almeno otto file di distanza dagli animali più grandi. Successivamente il numero dei cani di piccola taglia ammessi a bordo salirà fino a quattro.

Dal test dello scorso anno al debutto ufficiale

L’introduzione del servizio arriva dopo una fase di sperimentazione avviata lo scorso settembre, quando due cani di grossa taglia avevano viaggiato in cabina durante un volo di linea tra Milano Linate e Roma Fiumicino, senza utilizzare il trasportino. Quel test ha rappresentato il primo passo verso l’autorizzazione definitiva concessa dall’ENAC, che ha aggiornato le regole sul trasporto degli animali in cabina, aprendo così la strada a questa nuova modalità di viaggio. Per ITA Airways si tratta di una novità che segna un momento importante per l’aviazione commerciale italiana.

L’obiettivo di estendere il servizio

Per il momento “Large Dog On Board” sarà disponibile, come detto, esclusivamente su alcuni voli nazionali, ma il progetto è destinato ad ampliarsi. La compagnia prevede infatti di estendere progressivamente il servizio ad altre tratte interne e, in futuro, anche ai collegamenti internazionali, compatibilmente con l’evoluzione delle normative e con le autorizzazioni delle autorità competenti nei diversi Paesi.

Le parole dell’AD di ITA Airways

L’amministratore delegato di ITA Airways, Joerg Eberhart, ha spiegato che il nuovo servizio nasce dalla volontà di rispondere alle richieste dei passeggeri. “Con il lancio del servizio Large Dog On Board, ITA compie un passo concreto verso un modo di viaggiare sempre più attento alle esigenze dei propri passeggeri. Abbiamo ascoltato le richieste dei nostri clienti e lavorato insieme a ENAC, che ringrazio, per consentire loro di condividere il viaggio con i propri amici a quattro zampe, evitando separazioni e rendendo l’esperienza di volo più serena per tutta la famiglia. Questo risultato conferma il nostro impegno nel promuovere un trasporto aereo innovativo, responsabile e capace di coniugare attenzione al cliente, benessere dei cani e pieno rispetto dei requisiti di sicurezza”.

Una scelta ancora rara tra le compagnie aeree

La possibilità di far viaggiare cani di grossa taglia in cabina rappresenta ancora un‘eccezione nel panorama europeo. La maggior parte delle compagnie, tra cui Air France, Lufthansa, KLM e Vueling, consente infatti il trasporto in cabina soltanto di animali di piccola taglia inseriti nel trasportino, con un peso complessivo che generalmente non supera gli 8-10 chilogrammi. Esistono alcune eccezioni su specifiche rotte, ma la decisione di ITA Airways di permettere il viaggio in cabina di cani fino a 30 chilogrammi senza trasportino rappresenta una delle soluzioni più innovative oggi disponibili nel settore del trasporto aereo europeo.