C’è un’economia che fa le fusa e vale ormai miliardi. Ha baffi, artigli e un’indiscutibile capacità di incantare il mondo: è quella dei gatti. Piacciono agli aspiranti esoterici, ai parsimoniosi emotivi (i gatti chiedono poco e restituiscono altrettanto), agli amanti del bello, ai single (si adattano facilmente a uno stile di vita imprevedibile e discontinuo) e a un sacco di altra gente. Da animali domestici a protagonisti di una nuova geografia dei consumi. Dai cat café giapponesi all’e-commerce americano, dall’industria alimentare italiana alla crescente passione cinese, il loro potere non si misura più soltanto nell’affetto che suscitano, ma nella forza di un mercato globale. A definirlo è un neologismo, «Catnomics», ripreso dal The Guardian: secondo PW Consulting, nel 2025 il comparto ha superato i 100,5 miliardi di euro, pari al 38,5% dei consumi dell’intero settore pet. Il suo epicentro simbolico è il Giappone, dove la Nekonomics, l’economia generata dai gatti, secondo le stime del professor Katsuhiro Miyamoto della Kansai University, sfiorerà nel 2026 i 3.000 miliardi di yen, quasi 17 miliardi di euro. Nel Paese vivono circa 8,8 milioni di gatti domestici, più dei cani. Il felino è diventato un’icona culturale, capace di attraversare marketing, intrattenimento e turismo. Libri, videogiochi, merchandising, prodotti lifestyle e servizi specializzati alimentano un universo commerciale in espansione, come racconta anche El País.

Anche l’Italia partecipa a questa trasformazione. Il Rapporto ASSALCO-Zoomark 2026 attribuisce all’alimentazione per gatti un giro d’affari di circa 2,35 miliardi di euro: il 56% del mercato alimentare per cani e gatti, con una crescita annua del 4,3%. Parallelamente aumenta la popolazione felina: dai 10,2 milioni del 2022, presenti nel 22% delle famiglie, si è passati nel 2025 a circa 11 milioni, distribuiti nel 26,7% dei nuclei domestici. Numeri che raccontano un cambiamento culturale prima ancora che commerciale.

«La crescita della Catnomics riflette un cambiamento profondo nel modo in cui le persone vivono il rapporto con i propri gatti: se da un lato sono sempre più considerati membri della famiglia, dall’altro spesso mancano le conoscenze sui loro bisogni fisiologici specifici, soprattutto nutrizionali», osserva Giorgio Montefusco, Marketing & Trade Marketing Director di Schesir. «È fondamentale rimettere al centro la natura felina e il rispetto del loro Dna». Da qui una domanda crescente di prodotti che sappiano coniugare qualità, appetibilità e attenzione alle esigenze biologiche e comportamentali dell’animale.

Negli Stati Uniti il fenomeno assume anche una dimensione generazionale. Secondo l’American Pet Products Association, nel 2025 le famiglie con almeno un gatto hanno raggiunto quota 53 milioni, il 39% del totale, con un aumento del 5% rispetto all’anno precedente. Gli uomini rappresentano ormai il 43% dei proprietari americani e, tra quelli della Gen Z, la presenza felina è cresciuta del 27% in un solo anno. Sono i nuovi «cat dads». Crescono anche le famiglie con almeno tre gatti, aumentate del 45% dal 2018, mentre la spesa media annuale per il cibo raggiunge 337,5 dollari per proprietario, il 9% in più rispetto al 2024. La corsa felina conquista anche la Cina. Il China Pet Industry White Paper 2026 registra nel 2025, nelle aree urbane, 72,9 milioni di gatti contro 53,4 milioni di cani. Il mercato dei felini è cresciuto del 5,2%, contro il 3,2% di quello canino, con un incremento superiore anche della spesa media individuale. A Hong Kong, come riporta TVB.com, si affaccia inoltre la «Silver Cat Economy», legata all’invecchiamento degli animali e alla crescente disponibilità dei proprietari a investire in salute e longevità. Forse il dato più interessante della Catnomics non è il suo valore miliardario, ma ciò che rivela: il gatto è diventato uno specchio delle trasformazioni della società, dei nuovi modelli familiari e del modo in cui scegliamo di prenderci cura di ciò che amiamo. Il mercato ne registra il valore. La relazione, molto più difficile da quantificare, ne spiega il successo.