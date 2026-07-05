Arcimboldi, nuova stagione per rilanciare la Bicocca

L'obiettivo è consolidarne il ruolo come uno dei principali luoghi della produzione e della programmazione culturale milanese ma non solo. Anche valorizzare un'area è una zona della città che rischia di degradare. È online sul sito del Comune di Milano l'avviso pubblico per la concessione d'uso del Teatro degli Arcimboldi. Il bando punta anche al recupero dello stabile prospiciente la piazza, che in passato ha ospitato l'Harry's Bar e che, dopo la chiusura dell'attività, necessita di un intervento di riqualificazione. Il nuovo affidamento avrà una durata di dodici anni e punta a garantire sostenibilità gestionale, qualità dell'offerta artistica e un importante programma di investimenti per la valorizzazione del complesso. La proposta artistica dovrà spaziare tra musica, teatro, danza e nuovi linguaggi dello spettacolo dal vivo, valorizzando produzioni, coproduzioni e collaborazioni con realtà nazionali e internazionali, insieme a iniziative dedicate ai giovani, alle scuole e al territorio. Il canone annuo posto a base di gara è fissato in 450mila euro, soggetto a rialzo. "Il Teatro degli Arcimboldi rappresenta una delle principali infrastrutture culturali di Milano- dichiara l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi - Con questa procedura vogliamo garantire una prospettiva di lungo periodo. L'obiettivo è rafforzare ulteriormente il ruolo degli Arcimboldi come luogo aperto alla città, capace di attrarre grandi produzioni internazionali e, allo stesso tempo, di dialogare con il territorio, con le giovani generazioni e con il tessuto culturale del Municipio 9. Il recupero dell'edificio prospiciente la piazza consentirà inoltre di restituire nuovi spazi alla cittadinanza, migliorando l'accoglienza e ampliando i servizi culturali a disposizione del pubblico".

Inaugurato il 19 gennaio 2002 con La Traviata di Giuseppe Verdi diretta dal maestro Riccardo Muti, il Teatro degli Arcimboldi nacque per ospitare temporaneamente la programmazione del Teatro alla Scala durante i lavori di restauro del Piermarini, consentendo alla città di mantenere ininterrotta la propria offerta lirica. Terminati gli interventi alla Scala, il teatro di viale dell'Innovazione ha continuato a svolgere un ruolo centrale nella vita culturale milanese, ospitando negli anni le attività di importanti istituzioni cittadine, quali I Pomeriggi Musicali, Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Piccolo Teatro, Pierlombardo e Teatro alla Scala.

Progettato dall'architetto Vittorio Gregotti e realizzato nel 2001 dal Comune di Milano in collaborazione con il Gruppo Pirelli, il Teatro - sottolinea Palazzo Marino - rappresenta un unicum nel panorama cittadino per caratteristiche architettoniche, acustiche e tecnologiche.Dal 2020 la gestione del Teatro è affidata alla società Show Bees. L'attuale concessione scadrà il 29 aprile 2027.