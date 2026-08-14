Ponte Morandi, Meloni: “L’Italia non dimentica, sicurezza sia sempre una priorità”

“Genova ha saputo rialzarsi senza dimenticare. L’Italia non dimentica”. Queste le parole di Giorgia Meloni in occasione dell’anniversario del crollo del Ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018.

Otto anni fa, il crollo del Ponte Morandi spezzava 43 vite e lasciava una ferita profonda nella città di Genova e nell’intera Nazione.



Oggi il nostro pensiero va alle vittime, ai loro familiari e a tutti coloro che da quel giorno portano con sé il dolore di quella tragedia.… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 14, 2026

Parole affidate a X con cui la premier ricorda le vittime di quella tragedia. “Otto anni fa, il crollo del Ponte Morandi spezzava 43 vite e lasciava una ferita profonda nella città di Genova e nell’intera Nazione. Oggi il nostro pensiero va alle vittime, ai loro familiari e a tutti coloro che da quel giorno portano con sé il dolore di quella tragedia”, ha scritto.

Concludendo: “Ricordare quelle 43 persone significa anche rinnovare l’impegno delle istituzioni affinché sicurezza, responsabilità e cura delle infrastrutture siano sempre una priorità”.

Tajani: “Ferita profonda, dovere onorare memoria delle vittime”

Rimane fisso nella memoria collettiva quel terribile #14agosto di 8 anni fa a #Genova. È nostro dovere onorare la memoria delle 43 vittime del Ponte Morandi. È una ferita profonda, un richiamo quotidiano alla responsabilità dello Stato di garantire la sicurezza dei suoi… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) August 14, 2026

Anche il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, ha ricordato la tragedia via social. “Rimane fisso nella memoria collettiva quel terribile 14agosto di 8 anni fa a Genova. È nostro dovere onorare la memoria delle 43 vittime del Ponte Morandi. È una ferita profonda, un richiamo quotidiano alla responsabilità dello Stato di garantire la sicurezza dei suoi cittadini. Un pensiero ai familiari e ai cari delle vittime”, ha scritto.

La Russa: “Memoria impone impegno inflessibile per verità e giustizia”

Il Senato della Repubblica rende omaggio alla memoria delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi e si stringe con profondo rispetto al dolore dei loro familiari. Una tragedia che ha segnato la coscienza dell'intera Nazione e la cui memoria impone alle Istituzioni l'impegno… pic.twitter.com/sMWhsSyUAL — Ignazio La Russa (@Ignazio_LaRussa) August 14, 2026

Anche il Senato della Repubblica ”rende omaggio alla memoria delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi e si stringe con profondo rispetto al dolore dei loro familiari. Una tragedia che ha segnato la coscienza dell’intera Nazione e la cui memoria impone alle istituzioni l’impegno inflessibile per la verità e la giustizia. La straordinaria reazione di Genova resta l’esempio della dignità di un popolo, ma il ricordo di quel drammatico 14 agosto 2018 deve rimanere un monito perenne: la tutela della vita umana e la sicurezza dei cittadini rappresentano un dovere primario e inderogabile dello Stato", ha scritto su X il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Il presidente della Regione Liguria Bucci: “14 agosto data che resta scolpita”

Il 14 agosto “è una data che rimane scolpita a Genova e nel cuore di quelli che l’hanno vissuta” le parole del presidente della Regione Liguria Marco Bucci nel corso della commemorazione delle vittime nel primo anniversario dopo la sentenza di primo grado sulle responsabilità. “Nessuno vuole dimenticare le 43 vittime, nessuno vuole dimenticare le 600 persone che sono state sfollate - ha aggiunto Bucci - e tutte le altre imprese e i cittadini che hanno sofferto”.