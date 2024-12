Quale colore scegliere per l'auto? Ecco i più "sicuri"

Ascolta ora 00:00 00:00

Generalmente il colore della carrozzeria è solo uno dei numerosi elementi di tipo estetico a influenzare la nostra scelta al momento dell'acquisto di un'automobile: ciò nonostante, almeno secondo i dati raccolti da CarVertical in uno studio recente, l'aspetto cromatico sarebbe in grado non solo di appagare il gusto ma anche, e soprattutto, di influire in modo positivo o negativo sulla nostra sicurezza quando ci mettiamo al volante della vettura.

L'analisi statistica rivela che il più sicuro per tutti è il beige, dal momento che solo il 25,5% dei veicoli con quel colore subiscono dei danni in incidenti stradali. Subito dietro risultano quelli con carrozzeria grigia (danneggiato il 26,6% dei mezzi di questo colore) e bianca (con una percentuale del 27,8%).

I tre gradini del podio hanno qualcosa che li accomuna, ovvero il fatto che si tratta di colori chiari per cui, evidentemente, più facili da individuare per gli automobilisti su strade urbane o caratterizzate da scarsa illuminazione. In generale si tratta di scelte cromatiche che garantiscono all'automobilista la possibilità di essere visto in modo più semplice tanto di giorno quanto dopo l'imbrunire, essendo colori che riflettono sia la luce del sole che quella prodotta da sistemi di illuminazione artificiale come i fari delle altre auto o i lampioni al lato della carreggiata.

In generale, spiega il report, le vetture più scelte dagli automobilisti di tutto il mondo sono di colore nero, bianco e grigio-argento, ovvero colori che, dalle analisi statistiche, non risultano tra i peggiori per quanto concerne gli incidenti o i danni ai mezzi. In modo involontario, dal momento che si tratta come detto di una selezione di natura estetica, le scelte cromatiche più gettonate non penalizzano l'ambito della sicurezza al volante.

Pur essendo chiaro come quelli che occupano le prime tre posizioni della classifica, tuttavia, c'è un'opzione a quanto pare molto più insidiosa di altre, ovvero il giallo: il 48% delle vetture di questo colore ha subito danni. Le auto gialle, anche se visibili, possono confondersi con l'ambiente circostante, specie in condizioni di esposizione a luce solare particolarmente intensa, e al contrario riflettono molto poco le luci artificiali.

Subito dietro le auto marroni, al 43,7%:

si tratta di un colore facilmente confondibile in contesti naturali di giorno, mentre di notte emerge la scarsa capacità di riflettere la luce artificiale, cosa che incrementa il rischio di subire incidenti e quindi danni.