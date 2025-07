Pietre e bombe carta contro gli agenti: nuovo assalto ai cantieri da parte dei No Tav

Nuovi disordini in Val di Susa per mano dei manifestanti no Tav che, ancora una volta, hanno utilizzato il Festival Alta Velocità per generare il caos. Attorno all'ora di pranzo, un gruppo di circa 3mila persone è partito da Venaus per dirigersi verso Susa, dove si trovano i cantieri della linea ferroviaria alta velocità Torino-Lione. Allo scopo di generare quanti più problemi possibili, la manifestazione si è divisa in tre diversi tronconi che si sono diretti in direzioni diverse.

All'autoporto di San Didero alcuni manifestanti con il volto coperto, oltre a battere contro le reti, hanno lanciato pietre e bombe carta con delle fionde artigianali contro le forze dell'ordine: gli agenti sono riusciti a impedire che potessero avvicinarsi utilizzando gli idranti come strumento di dissuasione. I manifestanti, come ripicca, hanno dato alle fiamme un container all'autoporto. Tensioni simili si sono registrate a Chiomonte dove, invece, gli attivisti hanno ben pensato di invadere l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, che visti i precedenti era stata precedentemente chiusa dalle forze dell'ordine per evitare che potessero verificarsi problemi gravi. Questo ha generato problemi per gli automobilisti, che si sono trovati bloccati in chilometri di coda.

Per aumentare il disagio, i manifestanti hanno rallentato le operazioni di liberazione dell'autostrada dando alle fiamme alcune masserizie. La circolazione è ripresa solamente poco prima delle 18. " Non si è trattato di dissenso, ma di un vero e proprio atto di guerriglia urbana ", ha dichiarato Matteo Piantedosi, commentando i disordini dei No Tav in Val di Susa, spiegando che " quanto accaduto è semplicemente vergognoso ". Questo, ha aggiunto, " è il volto peggiore di un estremismo ideologico che va isolato e represso con fermezza ". Dietro la facciata di un evento culturale, ha concluso, " si è consumata l'ennesima, inaccettabile azione di violenza organizzata ai danni dello Stato, delle sue infrastrutture e di chi le difende. E pensare che qualcuno ha avuto il coraggio di criticare il decreto sicurezza. Mi è stato assicurato il massimo impegno nell'identificazione di tutti i responsabili ". Dal centrosinistra per il momento non si registrano reazioni.

" Chi usa la violenza per imporre le proprie idee e mantenere l'Italia ancorata al medioevo, non è un attivista: è un delinquente, un nemico dello Stato e del progresso ", ha dichiarato la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, esprimendo la propria solidarietà agli agenti fatti oggetto di lanci di pietre e bombe carta. " È ora di dire basta all'ambiguità e pretendere una presa di posizione netta anche da quella sinistra che trova sempre un modo di giustificare chi mette a ferro e fuoco città, strade e autostrade. Non c'è causa che legittimi l'odio e l'intimidazione ", ha detto ancora.

A differenza del passato, oggi il decreto Sicurezza permetterà però punizioni più rigorose dando un colpo decisivo a una compagine che prima di noi è sempre stata politicamente protetta e libera di reiterare condotte a cui siamo ormai tristemente abituati ma non rassegnati

Posizione simile a quella espressa dall'onorevole, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati: "".