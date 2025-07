La scintilla sul set, i paparazzi, le due figlie, il tradimento: è finita la storia d'amore tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Dopo mesi di sussurri, indiscrezioni e smentite mancate è arrivato l'annuncio ufficiale: tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales è finita. A sancire la fine della storia d'amore durata tredici anni non è stato un comunicato congiunto della coppia, bensì una nota del legale di Bova: " Raoul e Rocio, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell'accudimento e nella cura delle due figlie. Siamo in attesa di indicazioni della signora Morales per poter formalizzare, anche in tribunale, una realtà già nota e indiscutibile". Nessun ripensamento, nessuna possibilità di ritorno. La coppia si è ufficialmente detta addio e nel modo peggiore, con l'ombra del tradimento a offuscare quanto di bello Raoul e Rocio hanno costruito nell'ultimo decennio.

Il colpo di fulmine sul set

Agosto 2011. La Sicilia è teatro del set del nuovo film di Paolo Genovese "Immaturi - Il viaggio". Tra i protagonisti del sequel di "Immaturi" - oltre a Ricky Memphis e Ambra Angiolini - c'è anche Raoul Bova. Tra le new entry del cast c'è invece l'attrice spagnola Rocio Munoz Morale, 23 anni, che nel film interpreta la giovane Anna che fa cadere in tentazione Giorgio il quale, alla fine, tradisce la fidanzata Marta proprio con lei. Ma è proprio sul set tra una ripresa e l'altra che la realtà supera la finzione. Tra Raoul e Rocio la chimica va oltre la sceneggiatura e tra i due la scintilla è immediata, ma Bova è sposato con Chiara Giordano da oltre dieci anni.

L'annuncio del divorzio

Ottobre 2013. Dopo mesi di voci, Raoul Bova annuncia la separazione dalla moglie, sposata nel 2000, sulle pagine di Vanity Fair: " Chiara e io nel tempo siamo molto cambiati. Il cambiamento a volte unisce e a volte no. Noi due, purtroppo, non ci siamo più capiti… Allora è iniziato un periodo molto lungo - quasi tre anni ormai – in cui ci siamo parlati, ci siamo confrontati. Abbiamo provato in tutti i modi a risolverli, quei problemi, ma purtroppo non è bastato… E alla fine abbiamo deciso di comune accordo, con grandissimo dolore e con grandissima civiltà, di prendere strade diverse ". L'attore finisce in un tritacarne mediatico, i paparazzi lo inseguno e sul web circolano voci sulla sua presunta omosessualità, che Bova smentisce categoricamente.

Le prime foto "rubate" con Rocio

Novembre 2013. Un anno dopo l'uscita nelle sale cinematografiche di "Immaturi - Il viaggio" Raoul e Rocio vengono paparazzati insieme a Madrid felici e sorridenti. Per molti è la prova che l'attrice è stata la causa della fine del matrimonio tra l'attore e Chiara Giordano. L'attore interviene sulla stampa per smentire le voci sempre più insistenti: " Non voglio che Rocio sia il capro espiatorio per la fine del mio matrimonio" . E la modella madrilena nega di avere intrecciato una relazione con Raoul: " La nostra storia d'amore è maturata nel tempo. Sono molto timida, forse non sembro. C'è voluto del tempo, parecchio tempo. C'è voluto di incontrarci per caso, forse dopo più di un anno" . Ma a fare infiammare il gossip è soprattutto la grande differenza di età tra Raoul e Rocio, sedici anni.

Il primo red carpet

Giugno 2014. Sebbene la stampa scandalistica segua con attenzione la nuova coppia, Raoul e Rocio cercano di mantenere un basso profilo. La prima apparizione pubblica è al Taormina Film Fest un anno dopo le prime foto rubate a Madrid. I due attori si scambiano sguardi sognanti prima e dopo la proiezione del documentario diretto da Ambrogio Crespi, "Capitano Ultimo – Le Ali del Falco", di cui Bova è protagonista.

La nascita di Luna

Il 2015 si apre con la notizia della gravidanza di Rocio Morales. A due anni dall'inizio della relazione l'attrice viene paparazzata con rotondità sospette che solo nell'estate del 2015 confermano che la spagnola è incinta. Il 2 dicembre con un parto cesareo presso una clinica privata di Roma viene alla luce la piccola Luna. Mesi dopo, sulle pagine di Famiglia Cristiana, Rocio racconterà dei momenti di paura vissuti dalla piccola prima del parto: "I medici si sono accorti che la piccola aveva tre giri di cordone intorno e hanno dovuto programmare un cesareo. La notte prima, non riuscendo a chiudere occhio, mi sono messa a fare l'albero di Natale" .

Tra cinema, tv e famiglia

Tra il 2016 e il 2017 Rocio e Raoul si dividono tra famiglia e impegni professionali. Bova è impegnato nelle riprese della serie tv "I Medici - Lorenzo il Magnifico" e con la serie "Fuoco amico TF45 - Eroe per amore", di cui è anche produttore. Invece Rocio si occupa della piccola Luna e recita nella serie "Un passo dal cielo" ed è impegnata con la tournée teatrale dell'opera "Certe notti", regia di Giuseppe Miale di Mauro. A unirli, nonostante la lontananza, è l'amore che sta per portare nuovi frutti.

La nascita di Alma

Primavera 2018. Rocio scopre di essere incinta della seconda figlia mentre sta conducendo la versione spagnola di "Ballando con le stelle". Il settimanale Chi pubblica le prime foto dell'attrice al quinto mese di gravidanza il 31 luglio e il 3 novembre nasce la secondogenita della coppia, Alma. "Benvenuta anima mia", scrive Bova sui social pubblicando l'immagine della piccola mano della neonata.

L'impegno durante la pandemia

Aprile 2020. Mentre l'Italia e il mondo intero vivono il dramma della pandemia da Covid Raoul e Rocio si impegnano in prima persona per i bisognosi. I due attori si impegnano in prima persona con la Croce Rossa a portare aiuti e cibo ai senzatetto di Roma. " La solitudine è la cosa che più mi ha fatto paura da quando è cominciata questa storia. È una delle ragioni per cui sono qui. Se fa paura a me, ho pensato, chissà cosa provano loro, che sono sempre soli", racconterà Rocio parlando dell'esperienza vissuta in strada durante il lockdown.

Il processo per l'aggressione

Gennaio 2022. Mentre in tv si parla del suo esordio nei panni di Don Matteo nell'omonima fiction, Raoul finisce in tribunale. L'attore è accusato di violenza privata, minacce e lesioni dopo avere aggredito un uomo che, nel 2019, aveva quasi investito Rocio a causa di una manovra azzardata. La vicenda fa scalpore soprattutto perché l'attore e Rocio stanno per partecipare in coppia al reality game "Celebrity Hunted".

Il matrimonio mai celebrato

Nonostante la lunga relazione Raoul e Rocio non si sono mai sposati. Nel 2024 durante un'intervista con Diletta Leotta Rocio confessa: " Spesso i giornali scrivono che cerco il matrimonio. Arrivo da una famiglia in cui i miei genitori sono stati sposati per 52 anni e si sono sempre amati tantissimo. È stato un esempio il loro. Mi piacerebbe sposarmi, sì ma per me non può essere la donna a chiedere di sposarsi, non lo farei mai io con Raoul". Ma per le nozze non c'è spazio, la crisi è dietro l'angolo.

Le voci di crisi poi l'addio ufficiale

Marzo 2025, iniziano a circolare le prime voci di crisi. Secondo il settimanale Diva e Donna Rocio e Raoul sarebbero a un passo dall'addio: " Dagli amici una voce choc. La favola d'amore è finita: vivrebbero da separati in casa ". Dalla coppia non arrivano né smentite né comunicati congiunti ma il gossip si infiamma e si parla di presunti tradimenti che avrebbero minato il rapporto.

Sono separati di fatto da molto tempo

Indiscrezioni confermate, a quanto pare, dagli audio e dalle chat pubblicate da Fabrizio Corona che documenterebbero la presunta relazione tra Raoul e la modella Martina Ceretti. La pressione mediatica è alta e mentre Rocio tace, Bova lascia che siano i suoi avvocati a parlare: "". Sono i titoli di coda.