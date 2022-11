"Ai veri fascisti al governo...". La sparata di Toscani sul caso Montesano

" Ai veri fascisti moderni, che poi sono quelli al governo, queste cose danno fastidio ". Con un azzardatissimo tip-tap polemico dei suoi, Oliviero Toscani è riuscito nell'incredibile mossa di accostare l'esecutivo di centrodestra dalla cacciata di Enrico Montesano da Ballando con le Stelle. Una piroetta faziosa non certo facile da eseguire, per la quale il fotografo milanese ha dovuto prendere la ricorsa. L'artista ha infatti commentato la bufera mediatica sul popolare attore, escluso dal programma Rai per aver indossato una maglietta della Decima Mas, prendendo la questione alla larghissima. E criticando in primis l'emittente del servizio pubblico.

Toscani, il commento sul caso Montesano

" Montesano non andava sbattuto fuori dal programma, bisognava solo fargli cambiare la maglietta. Lui è così, se poi la Rai non lo vuole così gli fa mettere la maglietta di De Gasperi ", ha ironizzato dapprima Toscani, interpellato sull'argomento dall'Adnkronos. Poi la bacchettata all'attore e cabarettista: " Il problema è che purtroppo ha un passato fascista e mostrare di essere fascisti mettendo una maglietta così è il modo più stupido che io conosca ". In realtà, per difendersi dalle accuse, nelle scorse ore l'interprete romano si era mostrato in foto con una sua tessera del sua tessera del Psi datata 1976. Quel tentativo di spegnere le polemiche, tuttavia, sarebbe stato seguito dall'irrevocabile (e discutibile) decisione della Rai di estrometterlo dallo show dancereccio del sabato sera.

Le critiche alla Rai

Sul punto, Oliviero Toscani ha attaccato pure la stessa emittente di Viale Mazzini. " Come può avere ragione la Rai se gestisce il servizio pubblico in quel modo? Il problema sono i dirigenti televisivi messi lì dalla politica e non dal talento. Tra l'altro legalmente Montesano vincerà perché ha ragione ", ha osservato il fotografo, arrivando poi a sdrammatizzare la questione della maglietta. " Uno può raccogliere tutte le magliette che vuole. Io ho trovato in un mercatino una maglietta dove c'è scritto: 'I Like Saddam Hussein' e quando mio figlio la metteva in America tutti ridevano ", ha commentato in tono scherzoso il polemista milanese. In ogni caso - come evidenziato da Enrico Mentana - resta il fatto che in Rai si fosse accorto di quella t-shirt indossata peraltro non in diretta ma durante una clip pre-registrata.

"I veri fascisti...". L'incredibile graffio al governo