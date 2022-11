Ambientalisti occupano il terminal di Ciampino

Gli ambientalisti tornano alla carica, e dopo i numerosi blitz sul Grande Raccordo Anulare di Roma, manifestazioni spesso finite con la rabbia degli automibilisti, decidono di prendere di mira l'aeroporto internazionale di Ciampino.

Lo scopo degli attivisti è subito apparso chiaro: bloccare i jet privati nella parte dello scalo dedicata all'Aviazione generale. Questa mattina, dunque, una quarantina di manifestanti per il clima ha fatto irruzione all'aeroporto, fermando di fatto l'attività sul terminal. Malgrado il pronto intervento degli agenti presenti all'interno della struttura, nove ambientalisti sono riusciti a entrare in pista, urlando slogan ed esibendo striscioni come " Vostro il lusso, nostro il collasso " e " Mal comune jet privato ".

Dopo alcuni momenti di confusione, con tanto di attivazione di tutti i protocolli di sicurezza, i poliziotti sono riusciti a sgomberare la pista, facendo allontanare i manifestanti. Lo scalo è tornato operativo, mentre gli attivisti sono stati scortati in un ufficio dove si sono svolte le pratiche di identificazione. È ora al vaglio la posizione di coloro che hanno invaso la pista: nei loro confronti potrebbero esserci delle conseguenze. Nel corso delle pratiche di identificazione, il resto dei compagni sono rimasti fuori dall'aeroporto.

Non si tratta, purtroppo, del primo caso. Secondo quanto si apprende, nelle settimane scorse si sono registrati blitz del genere anche all'aeroporto di Schipol (Amsterdam) e a Linate, dove non è stato possibile accedere ai voli privati per circa mezz'ora.

La battaglia degli ambientalisti, alcuni dei quali al momento sono noti alla stampa anche per gli atti vandalici prepetrati contro numerose opere d'arte, non si ferma. Nel corso del blitz di stamani, i manifestanti hanno spiegato che in Europa " il 50% della CO2 emessa dall’aviazione è prodotta dai jet privati dell’1% della popolazione. Il 70% dei voli con jet privati sono lussuosi viaggi di piacere, e il 35% dei voli di Ciampino sono jet privati ”.