Gli anarchici e il "libricino sui treni": il manuale usato dalla cellula arrestata

Un manuale, che gli indagati chiamavano il "libricino sui treni", trovato su un banchetto in Germania e utilizzato dai componenti della cellula anarchica sgominata dalla Digos su disposizione della procura di Roma. Ne parlano gli arrestati in alcuni dialoghi intercettati dagli investigatori. “Di chi è il libricino sui treni?" chiede uno e l’altra risponde che lo ha portato lei. Le propone di farsi delle fotocopie e di riconsegnarlo”.

Si tratta “probabilmente del manuale pubblicato sul sito ispira-azione.noblogs.org, nella sezione manuali, intitolato ‘ricette-ardenti’, a firma di "Kommando Angry Birds", un gruppo anarco-insurrezionalista che opera in Germania e che si è reso autore, negli ultimi mesi, di diverse azioni delittuose perpetrate ai danni di infrastrutture strategiche che fornisce infatti dettagli pratici per la realizzazione di ordigni esplosivi di tipo artigianale, consigli sulla componentistica da utilizzare e accorgimenti da adottare nel confezionamento” scrive il gip.

In particolare, “nella descrizione dell'involucro da utilizzare per proteggere il detonatore, l'anonimo autore, dichiara: ‘Per proteggerlo, avvolgi un pezzo di cartone attorno al detonatore, fissandolo ancora con fascette da elettricista. Quando si accendono i bastoncini di incenso, di solito si sviluppano all'estremità alcune scintille. Eliminale agitandole senza soffiare. In quel momento avrai già comunque indossato la tua mascherina. Il detonatore deve essere posto in orizzontale, per far sì che la cenere cadendo non accenda prematuramente i fiammiferi.

Il combustibile effettivo è quindi da posizionare sopra il dispositivo. I bastoncini di incenso bruciano con incredibile forza. Anche la forte onda d'urto di un treno di passaggio non dovrebbe riuscire a spegnerli nel pozzetto di cavi” si legge.