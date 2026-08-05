Autovelox? Molto meglio il poliziotto-cespuglio, e fioccano le multe: il travestimento virale sul web

Che il superamento dei limiti di velocità sia una delle violazioni più frequenti del Codice della Strada è cosa risaputa, tanto che le forze dell’ordine ricorrono da anni a sistemi di monitoraggio per colpire i trasgressori, tra autovelox, Tutor e, più di recente, telecamere dotate di intelligenza artificiale in grado di individuare anche chi usa il telefono mentre si trova al volante.

Davanti a tanta tecnologia, tuttavia, c’è chi ha deciso di fare un passo indietro e tornare ad affidare nuovamente all’essere umano il compito di punire chi preme troppo sull’acceleratore o si distrae alla guida utilizzando il cellulare, specie nei contesti urbani, quelli più delicati per la sicurezza pubblica. In queste ore è diventato virale lo stratagemma adottato dal dipartimento di polizia di Dunellen, comune degli Stati Uniti d’America situato nello stato del New Jersey, per cogliere in fallo gli automobilisti più indisciplinati.

L’agente incaricato del servizio di controllo è stato collocato nei pressi di un’arteria stradale particolarmente trafficata del centro città, caratterizzata da un intenso viavai di veicoli e pedoni e da un rischio elevato di incidenti. Ma non è tanto questo dettaglio ad aver attirato l’attenzione del web e dei social media, quanto il travestimento adottato dal poliziotto, che per rendersi meno riconoscibile ai conducenti in transito ha indossato una sorta di tuta mimetica simile a un cespuglio, appostandosi nei pressi di un albero a bordo strada per risultare ancora più difficile da individuare.

A quanto pare dai numeri snocciolati ai propri cittadini dal dipartimento di polizia su Facebook, lo stratagemma ha funzionato. “Avete notato il nostro “cespuglio” oggi? Se avevate la testa china sul telefono, probabilmente no!”, si legge sulla pagina social. “Oggi, il Dipartimento di Polizia di Dunellen ha condotto un’operazione di controllo della guida distratta nel blocco 100 di North Washington Ave. Abbiamo scelto appositamente questa zona del centro, molto trafficata e frequentata da pedoni, per far rispettare la legge del New Jersey sull’uso del cellulare alla guida e proteggere la nostra comunità”, prosegue il comunicato. “Il risultato? Il nostro ‘cespuglio’ è stato molto attivo. “Abbiamo emesso 74 multe a conducenti distratti dai loro dispositivi in un arco di sei ore”, si legge in conclusione, “che questo serva da promemoria: quel messaggio o quella notifica possono aspettare. Tenete gli occhi sulla strada, non sullo schermo!”.

Sebbene il travestimento abbia suscitato qualche risata online, il messaggio alla base dell’operazione è serio: la guida distratta rimane una delle principali cause di incidenti stradali negli Stati Uniti. Resta da vedere se travestire gli agenti da cespugli diventerà una strategia di controllo a lungo termine, ma di certo ha avuto successo nell’attirare l’attenzione degli automobilisti.