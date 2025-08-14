Ferragosto, ecco quali sono i supermercati che restano aperti

Il giorno di Ferragosto viene considerato festivo, tuttavia molti supermercati hanno comunque deciso di restare aperti, così da poter garantire agli italiani la possibilità di fare una spesa all'ultimo minuto.

Il Conad aprirà anche nella giornata di oggi, anche se molti punti vendita avranno degli orari ridotti. A Sassari, per esempio, si lavorerà solo mezza giornata. La società ha comunque messo a disposizione una mappa interattiva per controllare gli orari e le aperture di ogni singolo punto vendita.

Aldi manterrà i suoi negozi aperti, applicando l'orario domenicale. Gli unici punti chiusi sono quello di Milano v.le C. Troya, Nichelino, Torino via Millio, San Giuliano Milanese, Milano v.le Monza, Muggiò, Ferrara via Eridano e Curtatone. Per quanto riguarda il Carrefour, potrebbero esserci delle variazioni di orario, ma la maggior parte dei punti vendita saranno aperti.

Diversa sarà la copertura dei punti Coop. Le aperture, infatti, saranno molto variabili a livello nazionale. Ecco perché potrebbe essere una buona idea informarsi prima di mettersi in viaggio. In alcuni casi, infatti, i supermercati apriranno solo di mattina. Stesso discorso per la Crai, che aprirà a discrezione dei singoli esercenti: meglio informarsi.

I centri Esselunga, invece, saranno aperti, anche se è sempre bene consultare il sito. Bennet, invece, aprirà con orari ridotti e variabili. Il consiglio, ancora una volta, è quello di consultare il portale web o l'app.

Anche per ilè consigliabile controllare sul sito, dove è possibile trovare una pagina dedicata alle aperture. Stesso discorso pere per

Viene raccomandata la consultazione del sito anche per Lidl, MD, Pam Panorama e Iper.