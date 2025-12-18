Torino, perquisizioni al centro sociale Askatasuna. L'sos degli antagonisti: "Venite, ci sgomberano"

È in corso dall'alba di oggi un'operazione di polizia al centro sociale Askatasuna di Torino, in corso Regina Margherita 47. La Digos della questura torinese e i reparti mobili stanno effettuando perquisizioni all'interno dello stabile, occupato dal 1996. Perquisizioni sono in corso anche in abitazioni di militanti riconducibili al centro sociale e a collettivi studenteschi. L'edificio è interessato da circa un anno da un progetto sui beni comuni. L'operazione sarebbe collegata all'inchiesta sugli assalti alle Ogr, a Leonardo e alla sede del quotidiano La Stampa, avvenuti durante manifestazioni pro Palestina nei mesi scorsi.

Sul posto, oltre alla Digos della polizia, ci sono reparti mobili, anche dei carabinieri e numerosi mezzi. Davanti al centro sociale intanto si stanno radunando attivisti e simpatizzanti, tenuti a distanza dalle forze dell'ordine, presenti numerose su entrambi i lati dell'edificio.

Gli antagonisti sui social parlano di "ingente dispiegamento di mezzi di polizia, camionette e idranti sotto l'Aska e a bloccare le vie limitrofe. Ancora non è chiara l'entità dell'operazione - aggiungono -, chi può ci raggiunga".