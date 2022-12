Il ferro da stiro sulla camicia, poi l'incontro col re: il dietro le quinte della Meloni

Negli incontri istituzionali che contano, Giorgia Meloni non fa mai una piega. Merito delle proprie capacità, certo, ma anche di un pragmatismo che da sempre la caratterizza. E a proposito di pieghe e di senso pratico, nelle scorse ore è comparso in rete il video di un curioso dietro le quinte avvenuto a palazzo Chigi, con protagonista proprio il premier. Il retroscena documentato da uno smartphone è avvenuto a inizio dicembre, prima dell'incontro tra il nostro capo di governo e re Abdullah II di Giordania, in visita ufficiale in Italia.

Il dietro le quinte della Meloni

Proprio mentre si stava apprestando a incontrare il monarca giordano, Meloni dev'essersi accorta di avere la propria camicia in seta leggermente stropicciata. Niente panico: come documentano le immagini pubblicate dal settimanale Chi, il premier si è fatto dare una mano dalle inservienti di palazzo Chigi che in quel momento stavano ultimando la preparazione della sala da pranzo per il ricevimento. " In ritardo sulla tabella di marcia del protocollo, il primo ministro ha cambiato la camicetta di seta al volo e, senza passare davanti allo specchio, è volata in sala da pranzo per dare un'occhiata veloce alle tavole prima dell'arrivo del suo ospite ", racconta Chi nella didascalia a corredo delle immagini.

Dopo aver notato la spiegazzatura della camicia, riflettendosi in uno specchio, Meloni " ha chiesto alle signore impegnate a stirare le tovaglie di darle una ripassata con il vapore dei loro ferri da stiro ". Nel simpatico video diventato poi virale, Meloni apre la propria giacca e lascia che le collaboratrici la aiutino a far ritornare impeccabile la camicia. " Ora facciamo pure i fumenti... ", scherza una di loro mentre dà una svaporata sugli indumenti del premier. E anche Giorgia, in quella situazione fuori programma, si lascia andare a più di un sorriso.