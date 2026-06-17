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Ippodromo Snai San Siro in rosa per Oaks d’Italia - Tattersalls

Il 21 giugno domenica di grande sport con corse di alto livello e intrattenimento per il pubblico fra ippica, verde, musica e cultura. Ecco il programma della giornata che incoronerà la “Regina del galoppo italiano”

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L’Ippodromo Snai San Siro festeggia il solstizio d’estate domenica 21 giugno con la giornata di galoppo dedicata alle prestigiose Oaks d’Italia - Tattersalls, spettacolo ippico che incoronerà la “Regina del galoppo italiano”. In pista anche le emozioni della UAE President Cup, del Gran Premio di Milano e del Premio Carlo Vittadini.

Per l’occasione, l’Ippodromo si tingerà di rosa: nella suggestiva cornice dell’area della fontana sarà allestita un’area relax con cuscini colorati dove si esibirà Dj Fuat Sunay, sassofonista dalle sonorità electric jazz, mentre lungo i viali dell’impianto la Band Orchestra G.Bovo & Majorettes Show APS intratterrà il pubblico con performance dinamiche e scenografiche fra marcia, danza ed energia.

In scena, per i più piccoli, il Battesimo della Sella assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo e un’area dedicata nel Paddock con animazione, attività e giochi: attraverso il movimento e la creatività i piccoli ospiti potranno vivere un percorso divertente e coinvolgente che celebra i valori positivi dello sport e il coraggio di inseguire i propri sogni.

I visitatori troveranno anche il Candy Corner per una dolce pausa sarà disponibile e, in omaggio all’eleganza che da sempre accompagna il mondo dell’ippica, anche uno spazio dedicato a cappelli e cerchietti: piccolo tributo a uno degli accessori più iconici delle giornate alle corse, simbolo di stile e tradizione, da poter provare e acquistare. Per un ricordo della giornata, al Pink Photobus si potranno scattare fotografie dal tocco retrò a bordo di un originale pulmino rosa. Spazio anche allo sport con le dimostrazioni di Brazilian Jiu Jitsu, una disciplina di difesa personale di “lotta a terra”, che vedranno impegnati gli atleti e le atlete del BJJ San Siro.

Sarà possibile inoltre effettuare un tour dell’impianto a bordo di una carrozza storica o passeggiare tra le installazioni artistiche diffuse del progetto “Cavalli di Design – Leonardo Horse Project”, oppure immergersi nella storia degli Ippodromi Snai e della grande ippica grazie alla GAMI, Galleria Archivio Multimediale Ippodromo e alla mostra fotografica celebrativa dei 100 anni dell’Ippodromo.

In pista, occhi puntati sulla 117^ edizione delle Oaks d’Italia, anche quest'anno supportata da Tattersalls, che vede confrontarsi in una prova di Gruppo 2 le femmine di 3 anni impegnate sui 2.100 metri. Ma anche sul Gran Premio di Milano per un Gruppo 3 con protagonisti i cavalli di 3 anni ed oltre sui 2.000 metri circa, il Premio Carlo Vittadini, un Gruppo 3 per cavalli di 3 anni ed oltre che si confrontano sul miglio, e poi l'affascinante sfida tra i purosangue arabi sulla pista in sabbia della UAE President Cup, un Gruppo 1 riservato ai cavalli di 4 anni ed oltre sui 2.100.

A completare il programma ippico la Coppa d’Oro associata al Trofeo N.B.F Lanes, una listed per cavalli di 4 anni ed oltre sulla lunga distanza di 3.000 metri circa; il Super Handicap per il Premio Bersaglio - Trofeo Marco Bozzi Bloodstock con i cavalli di 3 anni ed oltre sulla pista dritta ed arrivo al secondo traguardo per una distanza totale di 1.200 metri. Infine, le due finali del circuito San Siro, handicap per i cavalli di 4 anni ed oltre su distanze diverse: il San Siro Mile sul miglio e il San Siro Classic sul doppio chilometro. L'altro handicap è invece valido per il Premio ITS – Italian Thoroughbred and Trotting Sales con in pista le sole femmine di 3 anni ed oltre che si confrontano sui 1.800 metri. A completare il programma sportivo della giornata, anche una corsa ponies.

Per

partecipare: Piazzale dello Sport 16, Milano; domenica 21 giugno 2026; apertura cancelli ore 15.30; biglietto 10 euro, ingresso gratuito per minori, over 70 e persone con disabilità certificata con un solo accompagnatore.

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