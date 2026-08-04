Boom di motori con benzina annacquata, i meccanici: “Mai visti tanti casi in 50 anni”

Aumento dei prezzi del carburante. In 3 settimane il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi di euro sula rete ordinaria, con una impennata che sfiora il +15%, e di 26 centesimi in autostrada, mentre la benzina è rincarata di 16,5 centesimi", sottolinea il Codacons, parlando di "aumenti che portano un pieno di gasolio a costare 14 euro in più rispetto al 3 luglio scorso (+13,95 euro per la precisione), quando è scaduto il taglio delle accise (+13 euro in autostrada), mentre un pieno di benzina costa 8,25 euro in più" - Venerdì, 24 Luglio , 2026. News (Photo by Marco Alpozzi/Lapresse) Fuel prices on the rise. Over three weeks, the average price of diesel rose by 27.9 euro cents per litre at regular filling stations—an increase of nearly 15%—and by 26 cents on motorways, while petrol prices climbed by 16.5 cents, Codacons said, describing the increases as driving up the cost of a full tank of diesel by €14 compared with July 3 (€13.95 more, to be precise), when the excise tax cut expired (€13 more on motorways). A full tank of petrol now costs €8.25 more. - Friday, July 24, 2026. News (Photo by Marco Alpozzi/Lapresse)

Auto e moto che all’improvviso si fermano nel bel mezzo della strada. Eppure, il serbatoio è pieno. Il problema è proprio nel carburante, che spesso è contaminato, allungato con acqua, impuro. Un fenomeno che sta registrando, negli ultimi tempi, una crescita esponenziale, come testimoniano molti meccanici che, sempre più spesso, vedono arrivare nelle loro officine moto e macchine in panne e con danni al motore. L’Adnkronos ha verificato sul campo diverse segnalazioni ricevute, trovando conferma da molti meccanici della Capitale.

Procediamo con ordine, e partiamo dal costo del carburante: negli ultimi sei mesi, il prezzo medio della benzina è passato da 1,67 euro del 1° gennaio 2026 a 1,94 euro al litro al 1° giugno scorso. Aumenti ancora più pronunciati quelli del diesel che, nello stesso periodo, è passato da 1,65 a oltre 2 euro al litro. Ma già negli ultimi giorni, e proprio in pieno esodo agostano, la benzina sfiora i due euro al litro e il gasolio torna a salire con forza riportandosi verso 2,10 euro. Prezzi che possono ancora lievitare se il carburante lo facciamo in autostrada.

Sarà un caso che, proprio in questo periodo, si registra una crescita di veicoli con acqua nel serbatoio? Giulio Andreotti era solito dire: “A pensar male, si fa peccato. Ma spesso ci si azzecca”. Per questo,la vicenda sembra più che una improbabile coincidenza, tanto da portare qualcuno ad ipotizzare un collegamento fra le due cose.

“In cinquant’anni di lavoro non mi era mai capitato di trovare auto con la benzina allungata con l’acqua, se non negli ultimi sei mesi. C’è chi dice che allunghino le cisterne con l’acqua…“, dice all’Adnkronos Giancarlo Lanza, titolare di un’officina in zona Quadraro. A confermare questo sospetto anche Roberto Federici, motomeccanico di Monteverde, che racconta di “un distributore che aveva serbatoi sotterranei del suo impianto con dell’acqua: non so se è stato voluto o meno, ma ha fatto una strage” di motori.

Strage che, di recente, è continuata: “In quest’ultimo periodo c’è stato un aumento dei casi in cui abbiamo trovato benzina con acqua o modificata. In un solo giorno ho avuto anche due clienti. In caso di benzina di scarsa qualità, i motorini, le moto e gli scooter di ultima generazione si fermano poco dopo aver fatto rifornimento, te ne accorgi subito”.

Cambiando zona, scooter e motorini rimangono comunque in panne: di trovare mezzi con serbatoi riempiti anche con l’acqua “ci è capitato abbastanza spesso, almeno una decina di casi negli ultimi mesi”, spiega all’Adnkronos Romar Ponciano, che lavora in una moto officina in zona Corso Trieste: “La maggior parte delle volte - prosegue - troviamo benzina con acqua, che contiene tutti i residui, come morchia, polveri sottili o sabbie che vanno a finire nelle cisterne dei distributori e, quando le cisterne iniziano a essere vuote vengono risucchiate e pompate nei serbatoi”.

Altra zona della Capitale, stesse problematiche: “Ci sono capitati molti casi, in cui abbiamo trovato nei serbatoi residui d’acqua o sporcizia. E il numero è cresciuto del 25-30% rispetto al passato”, spiega Renato Di Nicolò nella sua officina in zona Casalbruciato, mentre mostra un secchio contenente gasolio: basta avvicinare una torcia per rivelare, nel liquido quasi trasparente, le impurità che finiscono nei nostri motori. Una coincidenza? Difficile crederlo. Ma intanto, nelle officine, le macchine arrivano sul carro attrezzi e i motorini a spinta.