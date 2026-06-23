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Treno Italo bloccato per ore in galleria. A bordo anche Sigfrido Ranucci: "Viaggio incubo al caldo e senza assistenza"

Guasto tecnico sulla linea AV tra Firenze e Bologna: passeggeri fermi due volte nel tunnel senza aria condizionata e con i bagni fuori uso. Malori a bordo, poi il cambio convoglio a Firenze

Treno Italo bloccato per ore in galleria. A bordo anche Sigfrido Ranucci: "Viaggio incubo al caldo e senza assistenza"
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Giornata da incubo per i passeggeri a bordo del treno ad alta velocità Italo partito da Milano e diretto a Napoli rimasto fermo più volte in galleria sulla linea tra Firenze e Bologna, nella zona di Firenzuola e nell'Alto Mugello a causa di un guasto tecnico al convoglio. A bordo si sono registrati disagi per i viaggiatori, con il treno fermo per periodi prolungati, l'aria condizionata fuori servizio e i bagni non funzionanti. Secondo quanto riferito da una viaggiatrice, le condizioni sono diventate difficili anche per la presenza di bambini e per il malore accusato da una persona.

“Rimasti due volte fermi in galleria per oltre un'ora, senza aria condizionata, con una temperatura di 30 gradi a bordo e con i bagni che non funzionano. La situazione è pesante, il treno è pieno, sono 11 carrozze, e ci sono anche tanti bambini e una persona vicino a me si è sentita male accusando una crisi di panico. Dopo molto il treno è riuscito a ripartire ma poco dopo si è nuovamente fermato in un'altra galleria, con a bordo le stesse condizioni. Ora finalmente siamo nuovamente ripartiti, ci hanno detto che arriveremo a Firenze e cambieremo convoglio”, le sue parole riportate dalla Nazione. La viaggiatrice ha poi aggiunto: “Ci hanno detto che c'era un guasto elettrico – ha aggiunto – e che avrebbero dovuto resettare il treno. È arrivato anche un altro convoglio che si è affiancato al nostro. Poi siamo ripartiti per fermarci nuovamente in galleria e ora stiamo viaggiando verso Firenze”.

Sul convoglio viaggiava anche il giornalista di Report Sigfrido Ranucci, che ha raccontato l'episodio sui social pubblicando una foto e scrivendo: "Viaggio incubo per i passeggeri di Italo, bloccati per due ore in galleria sulla tratta Firenze Bologna, al caldo e senza alcun conforto. Alcuni di loro colpiti da malore. Dopo una breve ripartenza ancora uno stop”.

Il guasto ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria tra Firenze e Bologna. Alcuni treni ad alta velocità sono stati instradati sulla linea convenzionale, con possibili aumenti dei tempi di percorrenza fino a 60 minuti. Italo ha fatto sapere di aver attivato l'assistenza a bordo e in stazione per i passeggeri del treno 9981.

Il convoglio ha poi raggiunto Firenze Santa Maria Novella, dove è stato predisposto il cambio treno per proseguire il viaggio. La società riconoscerà ai viaggiatori un voucher pari al 100% del costo del biglietto, oltre all'indennizzo previsto dalla normativa.

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