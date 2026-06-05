L’Arma dei Carabinieri compie 212 anni. Mattarella: "Ruolo prezioso"

"Nei giorni in cui si celebra l’80/mo anniversario della Repubblica, l’Arma dei Carabinieri compie 212 anni. L’Arma, dall’esordio del nuovo ordinamento, ha svolto un prezioso ruolo, sin dalla transizione che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane, nella conferma di un insostituibile legame con le comunità del territorio, assolvendo alla missione di garanzia della cornice di sicurezza entro cui si sviluppano le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo.

“L’opera dei Carabinieri, nel solco di una lunga storia di fedeltà alla Patria, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva e al quotidiano vivere civile, ispirandosi, con professionalità ai valori propri al Corpo. Presenza di rilievo nelle missioni di pace alle quali l’Italia partecipa, nelle crisi geopolitiche e nei conflitti, i Carabinieri -afferma ancora il Capo dello Stato- raccolgono, in sinergia con le altre Forze Armate nazionali e alleate, apprezzamento anche da parte delle autorità locali e delle popolazioni dei Paesi nei quali sono stati chiamati a operare”.

“Il sacrificio delle donne e degli uomini dell’Arma sollecita la riconoscenza di tutta la comunità nazionale. In particolare, richiamo le figure del maresciallo Carlo Legrottaglie, del Carabiniere Sebastiano Marrone, del sottotenente Marco Piffari, del maresciallo Valerio Daprà e dell’appuntato scelto Davide Bernardello. Alle loro famiglie va la vicinanza dell’intera comunità nazionale. Nell’esprimere, in questa giornata, ai Carabinieri, in servizio e in congedo, e ai loro cari, che ne condividono con trepidazione i rischi e i sacrifici, i più intensi sentimenti di riconoscenza della Repubblica, formulo a tutti -conclude Mattarella- i più affettuosi auguri”.

"212 anni al servizio dell’Italia. Auguri all’Arma dei Carabinieri. Grazie alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno servono il Paese con coraggio e dedizione, garantendo sicurezza e legalità", ha scritto su X il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini.

"Da oltre due secoli i Carabinieri sono una presenza costante e rassicurante nella storia d’Italia, simbolo di uno Stato vicino ai cittadini e parte integrante dell’identità stessa del Paese.

Nel 212° anniversario della Fondazione della Benemerita, auguri a un’Istituzione che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la sicurezza nazionale, nonché un presidio di stabilità, legalità e coesione sociale", ha postato il ministro della Difesa,