MADE Expo 2027, le sfide internazionali di edilizia e progetto

Il futuro del costruire sempre più orientato a favorire l'incontro tra industria, progettazione, innovazione e business internazionale a MADE Expo che dal 17 al 20 novembre 2027 tornerà in Fiera Milano con un format rafforzato e una proposta espositiva ancora più completa, capace di interpretare l'evoluzione del settore delle costruzioni, della progettazione e le nuove sfide: sostenibilità, efficienza energetica, comfort abitativo, innovazione tecnologica e apertura ai mercati internazionali.

L'edizione 2027 avrà un importante ampliamento del perimetro merceologico della manifestazione e presenterà molte novità per espositori e visitatori italiani e stranieri.

Outdoor&Shading è la nuova area che debutta in un padiglione dedicato diventando il nuovo punto di riferimento per aziende, professionisti e operatori della filiera interessati ai temi della schermatura solare e dell’outdoor. L'area riunirà produttori italiani e internazionali di tende da sole, pergole, schermature solari, frangisole, vetrate panoramiche, ombrelloni, zanzariere e soluzioni innovative per la protezione degli spazi esterni. Scelta che risponde a un'evoluzione concreta del mercato. Secondo Unicmi, il mercato italiano delle schermature solari vale oltre 400 milioni di euro ed è caratterizzato da prospettive di crescita sostenute e da una filiera industriale particolarmente dinamica.

La crescente attenzione verso l'efficienza energetica degli edifici, il benessere delle persone e la valorizzazione degli spazi outdoor sta infatti ridefinendo il modo di progettare e vivere gli ambienti. Outdoor&Shading nasce per rispondere a questa evoluzione, offrendo un contesto qualificato in cui domanda e offerta possano incontrarsi, generando nuove opportunità di business, relazioni professionali e sviluppo di mercato.

Il ruolo centrale della progettazione e il dialogo di filiera sono al centro invece di un progetto dedicato all’innovazione e alla sostenibilità che coinvolgerà importanti studi di architettura italiani e internazionali, protagonisti dei processi di trasformazione di città, edifici e infrastrutture. Attraverso un programma dedicato di incontri, conferenze, workshop e presentazioni di case history nazionali e internazionali, architetti, progettisti, developer e investitori potranno confrontarsi sulle principali sfide del settore: rigenerazione urbana, sostenibilità, edilizia ad alte prestazioni, innovazione dei materiali, industrializzazione dei processi costruttivi e nuove modalità di abitare.

La progettazione è uno degli elementi chiave nella definizione delle scelte tecnologiche e costruttive. Per questo MADE Expo rafforza il dialogo tra industria, progettisti, sviluppatori e general contractor favorendo l'incontro tra chi sviluppa soluzioni innovative e chi le applica concretamente nei progetti che stanno ridisegnando il patrimonio edilizio e urbano futuro.

“MADE Expo 2027 nasce dalla volontà di rappresentare in modo ancora più completo l'evoluzione del settore delle costruzioni – sottolinea Paola Sarco, amministratore di Made Expo -. Il mercato richiede una visione integrata che metta in relazione edilizia, involucro, efficienza energetica, comfort abitativo, progettazione e innovazione. L'introduzione di Outdoo&Shading, il rafforzamento del dialogo con il mondo dell'architettura e del real estate e il crescente orientamento internazionale della manifestazione rispondono proprio a questa esigenza. Il nostro obiettivo è consolidare MADE Expo come la piattaforma europea di riferimento per l'intera filiera del costruire, capace di generare contenuti, relazioni e opportunità concrete di business”.

Accanto al Salone Outdoor&Shading, MADE Expo manterrà l’ organizzazione in due saloni complementari e integrati che consentirà ai visitatori di individuare con precisione contenuti, soluzioni e interlocutori in una visione sinergica dell'intera filiera del costruire. il Salone Costruzioni continuerà a rappresentare il punto di riferimento per materiali, sistemi, tecnologie e soluzioni dedicate al mondo dell'edilizia, delle infrastrutture, della riqualificazione e dell'innovazione costruttiva. Il Salone Involucro sarà invece focalizzato sulle tecnologie per l'involucro edilizio, con particolare attenzione a serramenti, facciate, schermature, coperture, sistemi ad alte prestazioni energetiche e per l'efficienza e il comfort degli edifici.

MADE Expo punta a rafforzare anche la propria dimensione internazionale con l'obiettivo di diventare una delle principali piattaforme europee di riferimento per il settore e tra le principali novità dell'edizione 2027 c’è l'introduzione del Paese Ospite, con la Spagna protagonista della manifestazione. Grazie al coinvolgimento di istituzioni, associazioni di categoria e stakeholder saranno sviluppati contenuti, iniziative e progetti speciali dedicati alla valorizzazione del sistema industriale spagnolo e delle sue eccellenze produttive, una delle realtà più dinamiche del panorama europeo.

Il Paese Ospite diventa così un ponte tra mercati, relazioni, competenze e contenuti e a sostegno della strategia di internazionalizzazione, MADE Expo promuoverà un road show in alcuni dei principali mercati europei con l'obiettivo di rafforzare la notorietà della manifestazione, attrarre nuovi espositori e incrementare la presenza di buyer e professionisti internazionali.

Tornerà anche nel 2027 il FEL-Festival dell'Edilizia Leggera, il format dedicato ai sistemi costruttivi a secco, alle soluzioni leggere e alle tecnologie innovative per l'edilizia contemporanea con momenti formativi, dimostrazioni applicative, approfondimenti tecnici e occasioni di networking. Il Festival si integra con il palinsesto di MADE Expo, contribuendo ad arricchire l'offerta di contenuti e a valorizzare uno dei segmenti più dinamici e innovativi del settore delle costruzioni.



In attesa dell'appuntamento milanese del 2027, MADE Expo sarà protagonista a novembre di quest'anno a MIBA Levante, il progetto che porta nel mediterraneo il patrimonio di relazioni, competenze e contenuti sviluppati da MIBA – Milan International Building Alliance.

L'evento sarà un'importante occasione di incontro per imprese, professionisti e operatori del territorio, contribuendo a rafforzare il dialogo con il mercato e ad anticipare alcuni dei temi che saranno al centro della prossima edizione di MADE Expo.