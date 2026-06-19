Malpensa, decollato il nuovo volo di Air China per Pechino

L’aeroporto intercontinentale di Malpensa potenzia il portafoglio di collegamenti a lungo raggio con l’avvio del nuovo volo giornaliero diretto tra Milano e Pechino, che è stata celebrata da Sea Aeroporti di Milano e Air China. Rotta strategica questa, operata con un Airbus 330-300 perché Malpensa è il primo scalo in Italia ad avere il collegamento con il nuovo, avveniristico aeroporto di Pechino Daxing.

Rotta che rafforza i collegamenti tra l’Italia e la Repubblica Popolare Cinese, favorendo gli scambi economici, commerciali e turistici tra i due Paesi che si aggiunge a quelle di Air China su Malpensa e diventano così quattro: Pechino Capitale, Chengdu, Shanghai, Pechino Daxing.

La cerimonia inaugurale si è svolta al Terminal 1 alla presenza di Li Duo direttore generale Air China, Cheng Xuan presidente di Cccit e Zhang Chenggang console generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano.

L’attivazione del volo diretto Milano Malpensa–Pechino Daxing, è stato sottolineato, è un ulteriore passo nel consolidamento delle relazioni tra Italia e Cina, che crea nuove opportunità per il traffico passeggeri e per lo sviluppo delle relazioni economiche, culturali e commerciali tra i due mercati.

Air China amplia così la propria presenza in Italia mentre Milano Malpensa conferma il proprio ruolo di principale gateway internazionale del Nord Italia e hub strategico per i collegamenti intercontinentali.