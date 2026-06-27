Il mazzo di fiori, la crisi e la proposta romantica: la storia d’amore tra Paola di Benedetto e Raoul Bellanova

Nozze a sorpresa per Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova. La conduttrice tv e il difensore dell’Atalanta si sono sposati martedì scorso a San Giorgio di Valpolicella (Verona) davanti a decine di invitati e subito dopo sui social network sono arrivate le prime foto ufficiali. “23 giugno 2026. Qualche attimo di una giornata che non dimenticheremo mai. Eternamente grati per tutto l’amore ricevuto”, hanno scritto Paola e Raoul, rompendo il silenzio sulla data delle nozze, che sono arrivate dopo tre anni di relazione.

Il mazzo di fiori

Primavera 2023. Paola Di Benedetto è reduce dalla partecipazione al programma Boomerissima e ha appena firmato per condurre il Gialappa Show al fianco del Mago Forest. Raoul Bellanova ha da poco vinto la Supercoppa italiana con la maglia dell’Inter. Paola e Raoul si sono già conosciuti a un evento musicale e il calciatore fa un gesto importante. “Invece di corteggiarmi sui social mi ha fatto recapitare a casa un mazzo di rose giganti azzurre senza nessun biglietto. Poi ci siamo visti e la scintilla è scoccata subito”, raccontò la conduttrice a Verissimo lo scorso anno.

La prima foto sui social

Luglio 2023. Paola e Raoul vivono la loro storia alla luce del sole e pubblicano le prime foto insieme sui social network. Storie di una convivenza appena iniziata, che trovano conferma anche sulle riviste di gossip, dove escono le prime foto della coppia.

La cena a Portofino

Autunno 2023. Mentre Paola è impegnata con la conduzione del “GialappaShow” e Raoul veste la maglia del Torino in Serie A, la coppia festeggia i primi sei mesi d'amore con una cena a Portofino: “Siamo giovani e ci divertiamo", racconta a Verissimo l’ex Madre Natura di "Ciao Darwin", parlando delle foto uscite su Chi della serata trascorsa con il fidanzato.

La crisi

Gennaio 2024. Dopo aver festeggiato insieme il suo 29esimo compleanno, come un fulmine a ciel sereno, Paola annuncia la fine della relazione con Bellanova. "Auguro a Raoul ogni bene per la sua vita e per il suo lavoro ma la nostra storia finisce qui",scrive l'ex gieffina sui social. Sui motivi dell’addio Paola e Raoul spiegano sempre sui social: “Abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d'incontro".

Il ritorno di fiamma

Maggio 2024. Quattro mesi dopo l’annuncio della fine della relazione Paola e Raoul si mostrano di nuovo insieme sui social. La foto scattata durante il 24esimo compleanno di Raoul Bellanova, sancisce il definitivo riavvicinamento per la gioia dei fan.

L’annuncio delle nozze

Luglio 2025. Da poco rientrati da un safari in Africa, Paola e Raoul annunciano il fidanzamento.

"Mille volte sì" scrive la conduttrice sui social, mostrando l’anello di fidanzamento che annuncia le nozze. Un anno dopo Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sono sposati a San Giorgio di Valpolicella davanti a decine di invitati.