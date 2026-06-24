A Milano cultura e scienza al servizio della filantropia

Per la prima volta, una ricerca mostra che la formazione musicale ricevuta fin dall'infanzia accresce la qualità della percezione della vita, stimolando una visione generativa e trasformativa dell'esperienza umana. Lo studio condotto da Eumetra sarà presentato al Forum dal titolo “La Risonanza: come creare relazioni generative win-win”, che si terrà il 24 ottobre a Milano al Centro Congressi Cariplo, per la serie degli Harmony Days, eventi no profit finalizzati proprio a finanziare progetti formativi per l’infanzia fondati sulla musica. Interverrà tra gli altri il Fisico Federico Faggin. Da questo giugno sono aperte le prenotazioni (posti disponibili 280). Donazioni a partire da € 20 in prevendita early bird fino al 24 settembre, sul sito www.harmonydays.org. Con una quota a parte sarà possibile partecipare anche a due momenti di networking, colazione e aperitivo, con i relatori.

Ne danno notizia gli organizzatori: Fondazione Lang Italia (Philanthrophy Advisor) e Fondazione Antonio Carlo Monzino (promuove i valori sociali e formativi della musica), con la partecipazione della Fondazione Mariani (neurologia infantile).

L’evento

L’edizione 2026 è dedicata alla “Risonanza”, la componente più energetica dell’armonia. Armonia, figlia di Venere, Dea dell’Amore, e di Marte, Dio della Guerra, rappresenta la capacità degli uomini di gestire i conflitti conciliando gli opposti attraverso un approccio generativo. Non a caso la parola ha una radice che si ritrova in quasi tutte le principali lingue del pianeta, un patrimonio semantico internazionale che il mondo deve riscoprire e comprendere. Per questo gli Harmony Days sono aperti a culture diverse. Le manifestazioni promuovono il riconoscimento della musica come matrice del pensiero generativo, come disciplina scolastica che educa e forma la coscienza civica del futuro cittadino, allo scopo di sensibilizzare e stimolare la classe dirigente del Paese, i media, la politica e le istituzioni locali e centrali, sul ruolo sociale e formativo di questa arte.

La manifestazione rivolta a imprenditori, CEO e HR manager, innovatori, insegnanti, coach, formatori, psicologi, opinion leader e a tutti coloro che operano nei mondi dell’impresa, della cultura, della scienza e dell’educazione, si preannuncia con interventi e argomenti di primo piano:

Federico Faggin, fisico, imprenditore, inventore del microchip e del touchpad, considerato da Bill Gates uno dei pionieri della Silicon Valley, parlerà sul tema “Impresa e AI. L’importanza dell’essere umano nell’era della intelligenza artificiale”;

Carlo Ventura, cardiologo e biochimico, ricercatore sui campi energetici dei corpi, presenterà “Sinfonie di luce”, una performance di risonanza, con l’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti, in cui sarà possibile vedere i “biofotoni” prodotti dalla musica;

Tatsunori Kanu, artista nato a Hiroshima nel 1954, in Italia da quasi cinquant’anni, parlerà dei “Wa, Armonia, esplorazione dell’anima”;

Andrea Pensotti, ricercatore, autore per Harper Collins del volume “Reversione, la scoperta scientifica che sta cambiando la nostra visione del tumore”, affronterà il tema della cimatica, la “misteriosa” disciplina della Fisica che studia la risonanza, una sottile energia del suono capace di disporre la materia e le cellule secondo un “ordine” naturale;

Laura Ferreri, neuroscienziata cognitiva e ricercatrice, parlando di Musica e Cervello, tratterà dell’impatto dell’insegnamento musicale sullo sviluppo neuronale dei bambini;

Mattia Sismonda, musicista, Presidente del conservatorio di Cuneo e imprenditore, creatore de “La Fabbrica dei suoni”, con i suoi collaboratori terrà workshop dimostrativi sull’apprendimento della musica attraverso l’esperienza diretta. Insegnanti, coach, formatori e psicologi, potranno vivere “sulla loro pelle” gli effetti dell’esperienza musicale.

I dati della ricerca sull’impatto della musica saranno illustrati da Remo Lucchi, Presidente di Eumetra.

Siparietti musicali a cura di: Marianne Gubri (arpista), Sonia Vettorato al pianoforte, l’Orchestra Regione Lombardia di Ciro Fiorentino e Leonardo Moretti violinista, Ambassador degli Harmony Days della prima ora.

La serata terminerà con la premiazione dei vincitori del Bando 2026 “La musica che fa bene ai bambini”, un ammontare complessivo di €20.000 di erogazioni liberali, ai vincitori delle tre sezioni in concorso:

Sezione Cura - associazioni no profit

Sezione Integrazione e Inclusione – scuole medie

Educazione – borse di studio musicali – bambini e bambine