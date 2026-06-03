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Moby inaugura la stagione estiva tra traghetti, vacanze e calciomercato

Moby inaugura l'estate 2026 con il potenziamento dei collegamenti verso Sardegna e Corsica e diventa protagonista della nuova stagione di "Calciomercato - L'Originale"

Moby inaugura la stagione estiva tra traghetti, vacanze e calciomercato
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Per molti italiani l'estate ha due simboli inconfondibili, le vacanze e il calciomercato. Due mondi che quest'anno si incontrano ancora una volta grazie a Moby, pronta a dare ufficialmente il via alla stagione dei viaggi verso Sardegna e Corsica e, contemporaneamente, a diventare protagonista della nuova edizione di "Calciomercato - L'Originale". Da domani, 4 giugno, entra infatti in funzione il collegamento quotidiano diretto tra Genova e Bastia, operato dalle navi Moby Aki e Moby Wonder. La nuova tratta si affianca alla linea Livorno-Bastia, già ripartita nelle scorse settimane con Moby Kiss, offrendo ai passeggeri ulteriori possibilità per raggiungere rapidamente la Corsica e le sue rinomate località turistiche.

La Sardegna raggiungibile ogni giorno dal Nord Italia

Anche la Sardegna è ormai pienamente collegata con il continente grazie al ritorno delle principali rotte estive della compagnia. Nelle scorse settimane è infatti ripartita la linea Genova-Olbia, servita da Moby Aki e Moby Orli, che permette ai viaggiatori provenienti dal Nord Italia e dal Nord Europa di raggiungere l'isola con traversate notturne studiate per ottimizzare i tempi di vacanza. A questa si aggiunge il collegamento quotidiano Livorno-Olbia, operativo durante tutto l'anno. Su questa tratta navigano le ammiraglie della flotta, Moby Fantasy e Moby Legacy, considerate tra le navi più grandi e sostenibili dal punto di vista ambientale dell'intero Mediterraneo.

Le ammiraglie protagoniste di "Calciomercato - L'Originale"

Proprio Moby Fantasy e Moby Legacy sono al centro della sigla della nuova stagione di "Calciomercato - L'Originale", il programma di Sky Sport e NOW che accompagna gli appassionati di calcio durante tutta l'estate raccontando trattative, trasferimenti e retroscena del mercato. La trasmissione ha preso il via da Olbia e proseguirà il suo viaggio lungo le coste italiane fino al 28 agosto, con tappa conclusiva a Capri. Come ogni anno, alla guida del racconto ci saranno Gianluca Di Marzio, Alessandro Bonan e Fayna. La sigla è stata realizzata a bordo delle due ammiraglie della compagnia e vede protagonisti, oltre ai volti storici del programma, anche Walter Zenga e Billy Costacurta in una veste inedita e divertente. Ad accompagnare le immagini è la canzone di Alessandro Bonan, "Avrei bisogno di sorridere".

Dirette televisive e “mercato live” da Olbia

Le navi della flotta non saranno soltanto lo sfondo della sigla televisiva. In questi giorni Moby Fantasy e Moby Legacy ospitano infatti anche alcuni collegamenti in diretta con Sky Sport 24, durante i quali vengono raccontate le prime grandi operazioni del mercato estivo. Un modo per unire il mondo dei viaggi e quello dello sport, portando il racconto del calcio direttamente sul mare.

Un viaggio che punta sull'esperienza a bordo

La compagnia punta molto anche sui servizi offerti durante la traversata. Le due ammiraglie dispongono di ampi spazi dedicati alla ristorazione, con preparazioni a vista che trasformano il pasto in una vera esperienza gastronomica. A bordo trovano spazio ristorante gourmet, pizzeria, caseificio, frutteria, corner dedicati alla pasta fresca e aree grill dove i passeggeri possono scegliere personalmente i tagli di carne da gustare durante il viaggio. Non mancano inoltre i grandi schermi a led che consentono di seguire la programmazione estiva di Sky anche durante la navigazione e il servizio wi-fi disponibile sulle principali navi della flotta, tra cui Moby Fantasy, Moby Legacy, Moby Aki e Moby Wonder.

Tecnologia al servizio dei passeggeri

Tra le curiosità più apprezzate figurano anche i piccoli robot impiegati a supporto del personale di bordo. I dispositivi collaborano con i camerieri nelle operazioni di sgombero dei tavoli, contribuendo a rendere più rapidi i servizi senza sostituire il lavoro degli operatori. Insieme alle casse automatiche, questi strumenti aiutano a ridurre i tempi di attesa e a migliorare l'esperienza complessiva dei passeggeri.

Il “fischio d'inizio” dell'estate

Con il ritorno delle principali rotte verso Sardegna e Corsica e la presenza all'interno di uno dei programmi sportivi più

seguiti della stagione, Moby dà ufficialmente il via all'estate 2026. Un'estate che si annuncia all'insegna dei viaggi, del mare e della voglia di partire, con lo sguardo rivolto alle due grandi isole del Mediterraneo.

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