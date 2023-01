La luna di stasera è la più vicina alla Terra da 1000 anni, ma non si vedrà: ecco perché

Uno spettacolo incredibile si prepara per la serata di oggi: per chi avrà voglia di alzare gli occhi al cielo sarà possibile assistere al fenomeno del Novilunio, con un'eccezione particolare. Si tratta infatti della Luna Nuova più vicina alla Terra da quasi mille anni. È dal Medioevo che un evento del genere non viene più registrato. Dopo la cosiddetta "cometa dei Neanderthal", visibile in queste ultime settimane dopo ben 50mila anni, ecco arrivare un nuovo regalo dallo Spazio.

Non perdetevi la notte del 21 gennaio

Come abbiamo detto, dopo ben 992 anni (l'ultima volta è accaduto il 3 dicembre del 1030), la Terra potrà assistere a un Novilunio molto ravvicinato. Per vedere di nuovo uno spettacolo simile bisognerà attendere altri 345 anni. Questo, almeno, secondo gli esperti del settore che, dai loro calcoli, prevedono una Luna ancora più vicina per il 20 gennaio 2368.

Abbiamo dunque la possibilità di essere spettatori di un fenomeno che manterrà il primato per un arco di tempo di ben 1337 anni.

Questa notte, il nostro satellite raggiungerà una distanza minima dalla Terra di 356.568 chilometri. L'evento astronomico in questione è quello della Nuova Luna, ossia la fase in cui il suo emisfero visibile risulta completamente oscurato. Ciò avviene perché la Luna si trova in congiunzione col Sole, frapponendosi tra esso e il pianeta Terra.

Stando a quanto riferito dall'Unione Astrofili Italiani (UAI) il fenomeno avverrà alle 21:53 (ore italiane). È stato l'astrofisico e divulgatore scientifico Graham Jones ad accorgersi della singolarità dell'evento e a pubblicare nei giorni scorsi il suo studio sulle distanze Terra-Luna nel sito Timeanddate.com.

Cosa vedremo

Per noi neofiti, purtroppo, lo spettacolo sarà molto limitato. Dal momento che la Luna si troverà in congiunzione con il Sole, verso la Terra mostrerà il suo lato non illuminato, perché si troverà in mezzo fra il pianeta e la stella. Anche i suoi contorni spariranno alla nostra vista.

Assisteremo, dunque, a un cielo nero, anche se possono verificarsi delle eccezioni. Il Novilunio può diventare manifesto nel caso in cui Terra, Luna e Sole siano perfettamente allineati: si avrebbe infatti un'eclissi di Sole, col disco lunare che copre quello del Sole.

Sempre secondo gli esperti, il fenomeno di staserà fare sentire i suoi effetti anche sul nostro pianeta. Le maree saranno particolarmente intense fino al prossimo 25 gennaio.