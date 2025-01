Instagram, arriva la svolta: "Vedrete più contenuti così"

Ascolta ora 00:00 00:00

Detto, fatto. Lo stop di Mark Zuckerberg ai fact-checking sulle proprie piattaforme social ("troppi errori e troppa censura", sentenziò il Ceo di Meta) ha avuto effetto immediato. Proprio in queste ore, infatti, sugli smartphone degli utenti italiani iscritti a Instagram sta arrivando una notifica che comunica degli aggiornamenti da parte della piattaforma sui contenuti di natura politica. Ora, chi lo desidera potrà infatti selezionare un'opzione che consentirà di visualizzare più post di questo, alla stregua di quasiasi altro contenuto condiviso. Si tratta di una vera e propria rivoluzione: nel maggio scorso, alla vigilia delle elezioni europee, Meta aveva infatti applicato sensibili limitazioni ai materiali politici pubblicati da account non seguiti, rendendo più difficile la loro visualizzazione.

Ora, dopo il cambio di rotta annunciato dallo stesso Zuckerberg in un video, la modifiche in direzione opposta sono arrivate in Italia. "Se decidi di seguire account che pubblicano contenuti di natura politica non abbiamo intenzione di intrometterci tra te e i loro post, ma non vogliamo neanche consigliarti in modo proattivo i contenuti politici di account che non segui", si legge nella comunicazione inoltrata da Meta ai propri utenti. Adesso la piattaforma consentirà quindi a questi ultimi di scegliere e di selezionare il grado di accesso ai post politici, la cui visualizzazione potrà essere ridotta così come aumentata. In quest'ultimo caso - dicono da Instagram - "ti consiglieremo i contenuti di natura politica come qualsiasi altro contenuto".

"Se i contenuti politici, potenzialmente legati a temi quali le leggi, le elezioni o argomenti di natura sociale, sono pubblicati da un account non idoneo a essere consigliato, i contenuti di quell'account possono comunque raggiungere i suoi follower nel feed e nelle Storie", spiega ancora Meta. "Chi vuole vedere comunque questo tipo di contenuti politici nelle sezioni dei consigli di Threads e Instagram - si legge ancora nella notifica - potrà farlo grazie a un'opzione apposita". Tale opzione sarà disponibile anche su Facebook in un secondo momento, fanno sapere i gestori della piattaforma social. Tramonta così l'era dei fact checking e dei controllori digitali incaricati di decretare cosa fosse vero o meno: secondo quanto ammesso dallo stesso Zuckerberg, quell'approccio è stato fioriero di "troppi errori" e "troppa censura", al punto da trasformarsi nella negazione della libertà di parola che aveva ispirato la nascita dei social network.

Gli utenti possono già ora modificare le impostazioni secondo i nuovi standard

tramite la notifica in arrivo sugli smartphone, oppure cliccando sull'icona del menù di Instagram per poi selezionare la categoria "contenuti suggeriti", al cui interno si può mettere mano ai contenuti di natura politica.