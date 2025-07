Su Helldivers 2 si vota per il nuovo nome di una città: ecco quale vincerà

Estate decisamente ricca per Helldivers 2, lo sparatutto cooperativo di Arrowhead e uno dei pochi esempi positivi di gioco live service gestito bene e di successo. Oltre all’uscita su Xbox e alle continue missioni per scacciare i nemici della Super Terra dai vari pianeti sulla mappa galattica, agli utenti è stato richiesto di prendere una decisione molto importante.

Il mondo capitale del dominio umano, infatti, si sta ancora riprendendo dall’invasione degli alieni Illuminati, che hanno distrutto la maggior parte delle città tra cui la capitale, Remembrence, durante l’assedio della quale persino il presidente della Super Terra si è sacrificato per difendere un bunker dall’assalto nemico. E proprio questo luogo, il centro della democrazia controllata, sarà il primo ad essere ricostruito con fondi provenienti dallo smantellamento di migliaia di membri di una delle altre fazioni nemiche, i robotici Automaton. Prima di posare i primi mattoni, però, deve essere presa una scelta molto importante: il nome di questa nuova città.

I giocatori hanno la possibilità di votare sul server Discord di Helldivers 2, in un vero esempio della democrazia che difendono combattendo su ogni fronte della guerra galattica. Si parte da un banale “New Remembrence”, per poi passare ad un poetico “Everlasting Memory” (Memoria eterna), un aggressivo “Peacebeacon Bloodlight” (Luce del sangue del faro della pace, una tradizione un po’ approssimativa) e al convoluto “Winds of Change of Tides of War” (Venti di cambiamento delle maree di guerra). Ma è stato l’ultimo ad attirare l’attenzione di tutti, e ben 78.776 preferenze, pari al 72,30% del totale: “Gun”, pistola.

A meno che qualcuno non decida di mettere mano al risultato della votazione, atteggiandosi in modo decisamente anti-democratico, il gioiello della corona della Super Terra presto avrà il nome più ridicolo, e

contemporaneamentepossibile alla satira bellica del capolavoro degli svedesi di Arrowhead. E anche questa volta, quando i giocatori di Helldivers 2 sono stati posti davanti a una scelta, non hanno deluso.