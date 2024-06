Più maturi con Ungaretti, tempo di scisma. Le parole della settimana

Ascolta ora 00:00 00:00

Proviamo a dare un po' di colore poetico alle notizie in bianco e nero che circolano sul web, di seguito alcuni dei fatti più cliccati della settimana visti attraverso un filtro a colori

Tempo di scisma

Chi se lo sarebbe aspettato che nel 2024 si sarebbe parlato di “scisma”? Invece è successo, il Vaticano ha avviato un processo con Mons. Carlo Maria Viganò, l'ex nunzio apostolico che negli ultimi anni, ispirato da oscure collaborazioni, è diventato l'alfiere di quella parte di cattolicesimo che si è opposto al pontificato di Papa Francesco. Anche la chiesa cattolica alla fine ha ceduto e ha assorbito in sé quella logica binaria dei tempi moderni, accettando lo schema bianco-nero e la polarizzazione delle posizioni. Che bello il mondo quando è a colori.

Più maturi con Ungaretti

All'esame di maturità sono usciti Pirandello e Ungaretti. Se solo li leggessimo davvero avremmo già tutte le risposte. Pirandello ci insegnerebbe che noi non siamo chi decidiamo di essere, ma la complessa somma degli infiniti punti di vista che ci osservano. E se leggessimo Ungaretti andremmo almeno per un istante nella profondità del nostro animo, quello che ci porta a fare la pace, che ci porta a fare la guerra. Ci basti un'illusione per farci coraggio.

L'Autonomia differenziata per il mosaico italiano

E così l'Italia potrà avere un'autonomia differenziata. Se questo principio supererà i gineprai della burocrazia di questo Paese, quando le polemiche si saranno spente, l'Italia potrà forse ritrovarsi in un suo frammento di verità. Non esiste un mosaico tanto multiforme quanto il nostro Stivale, ogni regione è un mondo a sé, ogni città un distinto universo. Riconoscere la possibilità che almeno le regioni abbiano maggiore autonomia è semplicemente un atto di verità. Viva l'Italia, viva il suo mosaico.

Il caldo e il cambiamento climatico

Faccio battaglie ecologiste da quando ho 11-12 anni e forse proprio per questo non ne posso più della deriva che ha preso l'ideologia ecologista. È fine giugno, è caldo e questo è motivo per proporre la solita narrazione del “il mondo sta finendo”. Viene sollevata la bandiera del “cambiamento climatico” come se fosse un fenomeno nuovo, contano i morti per “cambiamento climatico” e viene attribuita la colpa all'uomo. Se solo fossimo ancora capaci di osservare con i nostri occhi e capaci ragionare, e purtroppo non lo siamo, questa insulsa propaganda finirebbe nello stesso istante del suo inizio.

Se tutto è molestia niente è molestia

E a proposito di propaganda e idee che ci vengono messe in testa, è stata fatta un'inchiesta e quasi 2 studentesse su 3 ritengono l’università e la città di Ravenna spazi per niente o poco sicuri dal punto di vista di violenze e molestie di genere. Poi si vanno a vedere gli esempi di molestie: un ragazzo che prova a conoscere una ragazza parlandole, una persona che forse ha seguito una ragazza. Posto che il tema della violenza sulle donne è un tema molto importante e delicato e che va combattuto con forza, se qualunque approccio viene considerato molestia finisce che non si può più combattere contro le molestie reali. Pare che la propaganda stia rendendo un'intera generazione spaventata dal contatto con l'altro sesso e conseguentemente sessuofobica e questo è molto triste.

Satnam Singh

Mentre la propaganda ci porta a vivere in un mondo che non c'è, nel mondo reale si scatena la crudeltà in tutta la sua carica distruttiva.