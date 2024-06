Da Ungaretti all'atomica: tutte le tracce della Maturità

Ascolta ora 00:00 00:00

Al via la Maturità 2024 per 526.317 studenti, che oggi affrontano il primo scoglio dal valore massimo di 20 punti. Alle 8:30 - dopo ore di ansie e previsioni da parte dei ragazzi - sono state svelate le tracce per la prima prova scritta dell'esame di Stato, con cui si potranno accertare la padronanza della lingua italiana e le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli allievi. Sono sette le tracce diffuse dal ministero dell'Istruzione: come autori per l'analisi del testo letterario (tipologia A) figurano Giuseppe Ungaretti e Luigi Pirandello; per il testo argomentativo (B) sono usciti lo storico Giuseppe Galasso, l'avvocato Maria Agostina Cabiddu e la giornalista Nicoletta Polla-Mattiot; tra i temi di attualità (C) vi sono la neurologa Rita Levi-Montalcini e Maurizio Caminito​.

Gli studenti, che tra le sette tracce potranno scegliere quella che ritengono sia più adatta a loro, avranno a disposizione massimo sei ore. Le varie possibilità per la prima prova scritta esplorano diversi ambiti, da quello artistico e storico a quello economico e sociale passando per quello filosofico e scientifico. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, questa mattina ha rivolto un messaggio ai maturandi: " È solo l'inizio di una grande avventura, date il massimo e ricordate che siete molto più forti di quanto perfino voi pensate ". Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ai microfoni di Rtl 102.5 ha voluto rassicurare i ragazzi: " Le tracce saranno interessanti e abbordabili. Credo che non ci saranno traumi o particolari preoccupazioni al termine di questi elaborati. I ragazzi devono affrontare questa Maturità con serenità ".

La tipologia A: da Ungaretti a Pirandello

La prima proposta della tipologia A (analisi e interpretazione di un testo letterario) riguarda Pellegrinaggio, tratto da Vita d'un uomo. Tutte le poesie di Ungaretti: Pellegrinaggio fa parte della raccolta L'Allegria, pubblicata nel 1931, e trae ispriazione dall'esperienza vissuta dal poeta durante la Prima guerra mondiale.

Come seconda scelta a disposizione della tipologia A c'è un estratto dai Quaderni di serafino Gubbio di Pirandello. Nel romanzo, pubblicato nel 1925, viene affrontato il tema relativo al progresso tecnologico e allo stesso tempo viene effettuata una riflessione sui suoi possibili effetti.

La tipologia B: Europa, politica e silenzio

Come prima proposta della tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo) spicca un testo tratto da Storia d'Europa di Galasso. Agli studenti viene chiesto di riflettere sul cosiddetto " equilibrio del terrore ": può essere considerato efficace anche nel contesto storico di oggi oppure l'attuale quadro geopolitico internazionale deve rivolgersi al futuro con un approccio diverso?

La seconda opzione della tipologia B riguarda un testo tratto da Cabiddu in Rivista AIC (Associazione italiana dei costituzionalisti). Nel brano si afferma che " la coscienza della funzione civile del patrimonio storico-artistico non è mai, nel frattempo, venuta meno "; inoltre si chiede di spiegare il motivo per cui l'autrice sostiene che la crescente domanda di bellezza non può rientrare nella categoria dei beni di lusso.

La terza e ultima proposta della tipologia B è incentrata su un testo estratto da Polla-Mattiot in Riscoprire il silenzio. Arte, musica, poesia, natura fra ascolto e comunicazione. I ragazzi che imboccheranno questa strada dovranno illustrare il significato della frase " smettere di tacere è un atto rituale di riconoscimento dell'altro ", oltre che spiegare le funzioni peculiari del silenzio e i benefici che esso fornisce alla comunicazione.

La tipologia C: imperfezione e social

La prima proposta della tipologia C (riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) è un testo tratto da Elogio dell'imperfezione, l'opera autobiografica di Rita Levi-Montalcini in cui l'imperfezione viene considerata un valore. Gli studenti dovranno riflettere sul suo possibile significato nella società contemporanea.

Come seconda opzione della tipologia C viene proposto un estratto da Profili, selfie e blog, in cui l'autore Caminito ragiona sul mutamento che la

scrittura diaristica ha subìto alla luce dell'affermazione dei blog e dei social. Chi sceglierà questa traccia dovrà esporre il suo punto di vista sull'argomento e confrontarsi in maniera critica con le tesi espresse nel testo.