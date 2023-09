Saviano è nudo, applausi a Verdone, le parole della settimana

Proviamo a dare un po' di sapore poetico ai numeri che decretano il successo delle notizie sul web, di seguito alcuni dei fatti più cliccati della settimana rivisitati e corretti.

La lingua neocoloniale di Elly Schlein

“Chi la capisce se lei parla così?”, questa domanda è esplosa in faccia a Elly Schlein e non arrivava dall'opposizione, ma da Lilli Gruber, questi proconsoli delle superpotenze non possono parlare la stessa lingua degli italiani, quando nel passato le potenze straniere governavano pezzi d'Italia almeno mantenevano un po' di stile nelle corone e nei titoli, questa classe dirigente neocoloniale ha perso anche quelli.

Saviano è nudo

E a proposito di fenomeni inspiegabili, è tornato in scena Roberto Saviano, ma stavolta per prendersi una randellata di durissima verità in faccia, dopo l'ennesima esalazione mortifera di Saviano, che se l'è presa con il Governo per essere intervenuto a Caivano, il parroco anticamorra don Patriciello ha così commentato: “Necessitiamo di ottimismo e di speranza. Abbiamo bisogno di un samaritano buono che ci tenda una mano, non di profeti di sventura che, da lontano, emettono simili sentenze” e ha aggiunto “ho potuto notare quanto male ha fatto a tanti nostri ragazzini a rischio la serie televisiva Gomorra”, in poche parole ha riassunto l'insostenibile pesantezza dell'essere Saviano.

La Bce continua a mettere le mani in tasca agli italiani

E se qualcuno non si fosse reso conto che in Italia non comandano gli italiani e che la nostra ricchezza è a rischio, basta guardarsi il portafoglio nel suo perpetuo divenire più leggero, per accorgersi che le decisioni che contano davvero, come il costo del danaro, cioè dei nostri mutui, non vengono prese dalla politica, ma dalla BCE, cioè da gente non eletta da nessuno, senza nessun controllo reale, in un comitato lontano in cui c'è solo un italiano e a decidere sono in sei, serva Italia...

Alieni al Parlamento messicano

E intanto magari qualcuno non ci crederà, ma il dibattito dall'altra parte dell'Atlantico, dove si decidono davvero le cose, si infiamma sul tema degli extraterrestri e così al parlamento messicano si è tenuta un'audizione alla presenza di Avi Loeb, il capo degli astrofisici di Harvard, convinto sostenitore della presenza di alieni sulla terra, e un giornalista messicano ha mostrato corpi che secondo loro sarebbero aliene, peccato siano piuttosto mummie falsificate, ma intanto si semina il dubbio, chissà se al parlamento italiano troverebbero qualche alieno.

Aveva ragione Piersilvio

E a proposito di alieni, nel nostro specchio domestico invece cambia qualcosa, almeno in superficie, la lotta di Piersilvio Berlusconi al “trash”, che poi si potrebbe benissimo tradurre in italiano, “spazzatura”, ha fatto credere agli italiani che a Mediaset sia cambiato qualcosa e infatti i dati di ascolto premiano i nuovi programmi ripuliti, d'altra parte la tv la guardano gli anziani, non si sa perché dovrebbero interessarsi agli sproloqui di sconosciuti influencer, chissà se è davvero finita quell'era gloriosa che verrà ricordata per grandi eroi come Antonio Zequila detto "er mutanda" e Tina Cipollari.

Applausi a Verdone contro il politicamente corretto

È difficile non applaudire Carlo Verdone, ma questa volta bisogna farlo alzandosi in piedi, in una conferenza stampa che rimarrà alla storia, nel presentare la nuova stagione della sua serie “Vita da Carlo”, in onda dal 15 settembre, ha fatto una riflessione impeccabile sul cinema italiano e sul politicamente corretto è stato implacabile: "È una roba molto americana. Su alcune cose sono assolutamente d’accordo, tipo sul colore della pelle, ma su altre no. Stanno facendo ridere i polli".