Summit in Alaska, Trump: "Senza di me Putin prenderebbe l'Ucraina". Incontro alle 11 (21 in Italia)

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che dopo il vertice in Alaska, "un incontro trilaterale con Volodymyr Zelensky è necessario". Dal Cremlino fanno sapere che non ci sarà nessun documento dopo il summit di Ferragosto, ma che i due leader terranno una conferenza stampa congiunta. Trump è convinto che "c'è il 25% di possibilità che l'incontro con Putin non abbia successo". Il presidente americano ha inoltre avvertito il presidente russo: "Se Mosca non fermerà la guerra subirà gravi conseguenze".

Secondo il quotidiano britannico Telegraph, Trump si sta preparando a offrire a Putin l'accesso russo a minerali e terre rare in Alaska e a revocare alcune sanzioni all'industria aeronautica a Mosca per incentivarlo a porre fine alla guerra. Il Cremlino si starebbe preparando a testare il suo nuovo missile da crociera 9M730 Burevestnik a propulsione nucleare, e dotato di testata nucleare.

Il ministro degli Esteri ucraino: "Serve un cessate il fuoco" "La posizione dell'Ucraina e dei nostri partner sulla via della pace è chiara e basata su principi: non può essere definita senza l'Ucraina e i negoziati possono essere produttivi solo dopo il raggiungimento di un cessate il fuoco": lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, alla vigilia del vertice tra il presidente statunitense Donald Trump e quello russo Vladimir Putin in Alaska. Ieri Trump ha affermato che un cessate il fuoco immediato è improbabile, sottolineando di essere più "interessato a una pace immediata".

L'incontro di Anchorage si terrà alle 11 ora locale (le 21 in Italia) L'incontro di Anchorage, in Alaska, tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin si terrà alle 11 ora locale (le 21 in Italia): lo ha reso noto la Casa Bianca in un comunicato stampa. Trump partirà dalla Casa Bianca alle 6:45 di venerdì (le 12:45 in Italia) e lascerà Anchorage alle 17:45 dello stesso giorno (ora dell'Alaska, le 3 di sabato in Italia). Il suo ritorno alla Casa Bianca è previsto per sabato mattina presto.