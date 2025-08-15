L'autobus da Milano e il nascondiglio nel campo nomadi di Torino: così sono stati trovati i minori del caso De Astis

Il campo nomadi di via Selvanesco a Milano, già da mercoledì sera, era quasi vuoto. In un primo momento c'era stato un allontanamento, poi i camper erano rientrati e infine la maggior parte hanno lasciato definitivamente la zona. Gli inquirenti avevano intuito che le famiglie dei quattro minori coinvolti nell'uccisione di Cecilia De Astis non sarebbero rimasti in quel campo fino alla fine delle indagini, per questo motivo è stato deciso di istitutire un servizio di sorveglianza attiva che monitorasse gli spostamenti del gruppo. È così che hanno individuato la bambina di 11 anni in autostrada con la nonna e altri due bambini in un campo nomadi alle porte di Torino.

" Hanno dormito qui. I due ragazzi in un letto e la mamma in un altro letto. Prima di dormire hanno mangiato delle pizze. Cos’hanno detto? Erano spaventati, terrorizzati, urlavano alla madre 'Mamma, ho paura, stammi vicino'. Non so perché hanno fatto una cosa simile ", ha raccontato a Torino Cronaca Arifa Salkanovic, 68 anni, che vive nel campo nomadi dove la madre del 13enne che era al volante dell'auto e del 12enne ha trovato rifugio per sfuggire da Milano. I tre hanno raggiunto Torino con un autobus partito dal capoluogo lombardo e poi con il 41 si sono diretti in direzione Borgaretto. Sono arrivati in quel campo mercoledì pomeriggio, solo loro tre. Il padre dei minori si trova attualmente in carcere, dove sta scontando una pena cumulativa per una serie di reati compiuti tra l'Italia e la Spagna.

" La mamma non sapeva che avevano rubato una macchina. Mi ha detto 'Se l’avessi saputo, avrei chiamato la polizia'. Mi dispiace per quello che è successo, ma sono sicura che non volevano uccidere quella donna ", ha aggiunto Salkanovic. Ora, i tre minori trovati nel campo e la cugina di 11 anni, che invece era in viaggio sull'autostrada in direzione Ventimiglia, sono stati affidati a una comunità e sottratti a quell'ambiente. Manca all'appello un ultimo ragazzino, un 11enne, che secondo alcune fonti investigative non si sarebbe allontanato troppo da via Selvanesco.

Potrebbe trovarsi ancora a Milano, in, insieme a sua madre. Le ricerche sono in corso, anche lui potrebbe essere affidato a una comunità quando verrà trovato, in attesa che le indagini compiano il loro corso.