La "schermata blu della morte" sui pc: cosa c'è dietro il cyber caos dei computer

Questa mattina il mondo si è svegliato nel caos a causa di un problema informatico che ha paralizzato i sistemi di comunicazione di aeroporti, banche, media e qualunque piattaforma utilizzi l'apparato Microsoft. Il colosso mondiale dell'IT ha riferito di aver adottato " misure di mitigazione ", che non significa che siano state trovate soluzioni ma che sono stati adottati sistemi di emergenza per bypassare il problema in attesa della risoluzione definitiva. Il problema a monte potrebbe essere sorto a causa di un software antivirus di terzi, prodotto da Crowdstrike, che nella notte italiana avrebbe rilasciato un aggiornamento che, però, per cause da verificare, sarebbe andato male, causando il crash dei sistemi Microsoft.

Gli esperti hanno riferito questa come principale causa alla Bbc, che è anche alla base del cosiddetto "blue screen of death", la schermata blu tipica di un errore di sistema grave, che non può essere aggirata in alcun modo. Tuttavia, gli esperti non sono ancora certi che i problemi di Crowdstrike e quelli di Microsoft siano direttamente connessi e non è da escludere, anche se le possibilità sono remote, che si tratti di due problemi concomitanti ma non direttamente collegati. Secondo quanto riporta l'emittente britannica Sky News, in un messaggio telefonico registrato, Crowdstrike afferma di essere a conoscenza di segnalazioni di crash sul sistema operativo Windows di Microsoft relative al suo sensore Falcon.

Intanto i problemi si susseguono e si accumulano. Negli ospedali americani le cartelle cliniche dei pazienti sono bloccate e non possono essere consultate dai medici, mentre in Germania due ospedali hanno bloccato gli interventi chirurgici per lo stesso motivo. Il sistema dei trasporti aerei è in gravissima difficoltà, con numerosi aeroporti chiusi al traffico aereo. In Europa quelli che stanno subendo maggiorni conseguenze sono Berlino e Amsterdam, che sono anche due degli scali più importanti per gli scambi intercontinentali.

La compagnia Klm ha deciso di lasciare a terra tutti i suoi aerei mentre Delta e American Airlines hanno segnalato gravi criticità. Anche l'aeroporto di Narita, in Giappone, ci sono disservizi. In India, all'aeroporto di Delhi, si è tornati all'utilizzo delle lavagne per indicare i voli e i biglietti vengono scritti a penna.