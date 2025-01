Se Taylor Mega ti abbassa l'asticella

Ascolta ora 00:00 00:00

Una famosa influencer in un’intervista ha serenamente affermato che è letteralmente dipendente dal sesso arrivando a farlo anche fino a cinque volte al giorno. Apparentemente questa lettera potrebbe apparire «off topic» in questa rubrica ma assume un certo fil rouge se teniamo conto dell’influenza (appunto!) che hanno certi personaggi sulle nuove generazioni. Aggiungiamo l’emulazione ecco che ci ritroviamo ragazzine minorenni assatanate di sesso. Infine chiediamoci se una giovane ragazza possa arrivare a dire (e fare!) serenamente certe cose. Da ninfomane ad altri epiteti usati in alcune canzoni trap non ci passa molto. E poi l’ulteriore passo sono i tragici fatti di cronaca.

Credo che lei si riferisce a Taylor Mega (che in realtà si chiama Elisa Todisco) e che subisce il fascino delle esasperazioni. Ne usa e ne abusa un po’ in tutti i campi (soldi, ritocchi, fidanzati, follower, look, esternazioni...). Figuriamoci se con il sensazionalismo che tanto le riesce in ogni ambito poteva esimersi dal lambire l’argomento sesso. Io sinceramente trovo già di difficile comprensione il fatto che una persona parli di un argomento tanto privato in pubblico, figuriamoci raccontare nel corso di un’intervista di quanti amplessi si necessiti durante il giorno. Forse da questo punto di vista ha ragione lo psichiatra Paolo Crepet quando dice che la gente è disperata e va in televisione a raccontare qualsiasi cosa di sé. Ed è anche vero che più l’asticella del pudore e del decoro (parola ormai anacronistica) si abbassa, più tutto ciò che un tempo sarebbe stato impensabile diventa irrisorio e noi scendiamo assieme all’asticella. Dal modo di vestire a quello di stare a tavola, dalla maniera in cui ci si porta a quella con cui ci rapportiamo agli altri: si è involgarito tutto. Prima si è rovinata la forma, poi ha seguito anche la sostanza. E sì, ha ragione quando si lascia cogliere dal sospetto che a furia di veicolare il sesso in questo modo, alla lunga lo si sporchi, lo si «scentri» dal suo significato, lo si banalizzi e nel peggiore dei casi lo si trasformi addirittura in un’arma. In una lotta di corpi anziché in un’unione. E il corpo poi... Il primo ad essersi perso il diritto al rispetto. Spiato, svelato, tatuato al limite quando non addirittura martoriato e gettato via.