L'importanza della compatibilità

Eccone un altro: mezza età, ci fa sapere che ha parecchi beni di cui è amministratore e che è benestante. Anche lui è stato attratto da donne completamente diverse da lui illudendosi con la «storia degli opposti che si attraggano». Anche stavolta si parla di rapporti sfilacciati con il tempo per noia. Come volevasi dimostrare! Attira le donne per il suo essere benestante e per le proprietà che sulle donne (su certe donne!) ha sempre un certo appeal! Due persone devono essere diverse è vero ma compatibili. Ha presente le tessere di un puzzle? Solo due su 5000 si incastrano alla perfezione. Due tessere differenti ma compatibili. E chiediamoci allora perché dopo poco il rapporto si sfilaccia! E allora il lettore le chiede se conosce la ricetta? A me vien da ridere! Non ho neppure io la ricetta ideale ma posso dire con assoluta certezza che tutto ruota attorno a due parole apparentemente simili sensi e sensibilità. Sul dizionario sono vicine ma hanno un significato molto diverso. Finché un rapporto si fonderà sui sensi e non sulla sensibilità i rapporti si sfilacceranno e arriverà la noia. Due persone completamente differenti staranno bene insieme travolti da una passione che dura qualche settimana. E poi? Questo iniziamo a spiegarlo ai nostri giovani! Quando iniziamo a non considerare anacronistici i consigli di aspettare per non finire sul sacco di farina fina o molto più probabilmente (ci avviciniamo all’estate) dentro la cabina dello stabilimento balneare? Logico che prevalga la noia quando si raggiunge l’unico scopo della relazione. E sottolineo il gioco di parole sull’unico scopo!!!

Alex

Caro Alex, non metterei in croce il lettore per il fatto che ha scritto di essere benestante. Forse lo ha precisato perché inconsciamente chiedeva una rassicurazione sul fatto che le donne non lo scelgano proprio per quello. Tutto giusto quello che lei dice ma metta anche in conto il fatto che ci sono tante persone, già abbondantemente adulte, che a un’educazione sentimentale non sono mai stati sottoposte per le più svariate ragioni. O magari, malgrado il reddito, non hanno mai avuto grandi possibilità di relazionarsi con l’altro sesso.

C’è in giro un sacco di gente annoiata e colpevolmente disinteressata al prossimo che instaura rapporti «tanto per fare». Ma ce ne sono anche tante altre che vivono con tormento la propria solitudine o l’incapacità di trovare o di riuscire a tenere, la persona che cercano.