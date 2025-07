Cartomanti, pitoni e cuori spezzati: quando l’amore non si legge nei tarocchi

Gentile dottoressa Valeria Braghieri, temo di aver fatto un grave sbaglio. Ho allontanato la mia ragazza (che ora al telefono non mi risponde più), dietro il consiglio di una cartomante da cui vado. Mi chiamo Leo, 35 anni, la mia attività è gestire un negozio in Piemonte, di animali esotici - serpenti, iguane e merli asiatici - vivo tra cose ed esseri che la gente in generale considera strani. Anche la divinazione è presente fin dall’infanzia; mi zia faceva le carte a tutta la famiglia... Ma vengo al punto: ho conosciuto Luna circa un anno fa; una ragazza benestante, dai gusti borghesi, viziata; ma nonostante le differenze c’è stato il classico colpo di fulmine. Mi è sembrata una dea baciata dalle luci delle stelle. Abbiamo vissuto una favola da Mille e una notte, ma a un certo punto sono emerse le nostre matrici interiori, gli orientamenti, le educazioni. Lei ha tentato di «cambiarmi», criticando pure le passioni che coltivo (tarocchi, magia, astrologia e musica indiana), perfino il mio «strambo lavoro»; ho resistito e infine, chiedendo pareri nel mio ambiente e cercando risposte nei segni zodiacali (sono dello scorpione e Luna dei gemelli, incompatibili), ho deciso di «tagliare». Ora sono pentito perché, nonostante tutto credo che Luna sia stata l’unica donna a cui ho voluto bene, che abbia tentato di aiutarmi a evolvere anche sul piano della concretezza, cosa che a me, sognatore ribelle, manca assai nella vita... Un cordiale saluto.



Leo



Caro Leo, fa bene ad essere pentito. Una donna che sopporta di avere la vita sentimentale (e il fidanzato) pilotata da pitoni e cartomanti sarebbe difficile da reperire nel mondo reale anche affidandosi a un potente pendolino per rabdomanti. Ognuno costruisce la propria esistenza mettendoci al centro ciò che crede e ciò che lo fa stare bene, ma aspettarsi che altri accettino impostazioni tanto variopinte è piuttosto ingenuo. Scorpione-Gemelli... Nulla so della combinazione astrale ma anche senza capacità divinatorie mi sento di dirle che l’avrebbe piantata in asso pure un’Ariete o qualunque altro segno zodiacale sia compatibile col suo. Forse farebbe meglio a cercare la prossima compagna tra le estimatrici di animali esotici, o tra le esperte di Tarocchi.

Perché mi sento di dire che Luna è andata a cercarsi più sole. Quando uno sceglie la stravaganza come metodo di vita, deve essere sufficientemente robusto da accettarne le conseguenze. A meno che, un giorno, non scopra di poter fare a meno di quelle stravaganze.