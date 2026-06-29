SuperEnalotto: il Jackpot vale 186,7 milioni, il terzo più alto nella storia del gioco

Cresce l'attesa per il prossimo concorso del SuperEnalotto di martedì 30 giugno con il montepremi che ha raggiunto quota 186,7 milioni di euro, conquistando la terza posizione nella classifica dei 10 Jackpot più alti nella storia gioco di Sisal, e continua la caccia alla sestina vincente con l’attesa che stimola curiosità e storie legate alle vincite.

A Torino, ad esempio, il "6" del SuperEnalotto manca da oltre 20 anni. L'ultimo Jackpot centrato nel capoluogo risale al 30 giugno 2004, quando furono vinti 5,5 milioni di euro. Un'assenza lunga 22 anni per quella che, con circa 850.000 abitanti, è la quarta città più popolosa d'Italia, dopo Roma, Milano e Napoli.

E sapevate una curiosità? Guardando alla storia del gioco, non è il capoluogo piemontese a detenere il record del Jackpot più basso fra queste città. Il primato spetta infatti a Roma, dove il 19 giugno 1999 fu centrato il quarto "6" della Capitale, con una vincita di circa 1,7 milioni. Nello stesso giorno, un po’ più a Nord, più precisamente a Windsor, anche Sophie Rhys-Jones fece il suo “Jackpot”: sposò il principe Edward ed entrò così ufficialmente nella royal family.

Questa la classifica delle 10 vincite più alte nella storia di SuperEnalotto:

371,1 milioni di euro il 16/02/2023 - Bacheca dei Sistemi – 90 quote 209,2 milioni di euro il 13/08/2019 - Lodi 177,7 milioni di euro il 30/10/2010 - Bacheca dei Sistemi – 70 quote 163,5 milioni di euro il 27/10/2016 - Vibo Valentia 156,3 milioni di euro il 22/05/2021 - Montappone (Fermo) 147,8 milioni di euro il 22/08/2009 - Bagnone (Massa Carrara) 139 milioni di euro il 09/02/2010 - Parma e Pistoia 130,2 milioni di euro il 17/04/2018 - Caltanissetta 101,5 milioni di euro il 10/05/2024 - Napoli 100,8 milioni di euro il 23/10/2008 - Catania

Per saperne di più: https://www.superenalotto.it/

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