Week-end con la "Luna delle Fragole": ecco cos'è

Chi, tra stanotte e domani, alzerà gli occhi al cielo avrà modo di osservare un fenomeno astronomico molto suggestivo: affiancata da Giove, Marte e Venere la Luna piena sarà chiamata "Luna delle Fragole", conosciuta con il nome inglese di "Strawberry Moon". Ma perché le è stato dato questo nome particolare?

Da cosa deriva il nome

Questo nome proviene da alcuni luoghi delle tribù dei nativi americani che vivono negli Stati Uniti nord-orientali ma anche da alcuni popoli chiamati Ojibwe, Dakota e Lakota per contrassegnare la maturazione delle fragole di giugno pronte per essere raccolte: storicamente, i nomi delle lune piene o nuove venivano utilizzati per seguire le stagioni.

In genere, quella piena di giugno, come nel caso nostro, è l'ultima della primavera o la prima dell'estate e viene tradizionalmente associata, come detto, ai frutti delle fragole: anche se di colore rosa-rossastro e con una forma tondeggiante, l'origine del nome "Strawberry Moon" ha poco a che fare con la tonalità o l'aspetto della Luna, siccome il suo colore si avvicinerà a questa tonalità principalmente quando sarà vicina all'orizzonte, quindi in fase di nascita, perché i raggi luminosi dovranno attraversare gli strati più densi dell'atmosfera. Secondo alcune tradizioni, inoltre, la "Luna delle fragole" è simbolo di abbondanza e prosperità.

Quando sarà visibile

Il momento ideale per poterla osservare, come spiegano gli esperti astronomi, sarà nella notte tra sabato e domenica (4 giugno) alle ore 5.43 italiane. Chi la osserverà vedrà che, rispetto al solito, sarà una delle più basse di tutto l'anno perché si verifica poco tempo prima del solstizio d'estate quando il Sole, nel nostro emisferto, raggiunge il punto più elevato nel cielo (Sole di Mezzanotte al Circolo Polare Artico). Dal momento che la Luna piena si trova sul lato opposto della Terra, ecco spiegato il perché della sua "bassezza" sull'orizzonte. Viceversa, nell'emisfero australe accadrà l'esatto opposto con la Luna della fragole una delle più alte dei 365 giorni.

Come osservarla

All'ora sopra menzionata, il nostro satellite sarà distante "soltanto" 373.905 km dalla Terra. Oltre a poterla vedere nitidamente a occhio nudo, lo spettacolo sarà ancora più speciale se si utilizzeranno telescopi o binocoli. Come viene spiegato da alcuni esperti, i nomi europei alternativi includono Honey Moon e Mead Moon. La prossima Luna piena sarà il 3 luglio con quella che viene chiamata "Buck moon", il cui nome deriva dalle corna di cervo.