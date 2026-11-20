Dave DeWitt, conosciuto in tutto il mondo come il “Papa del peperoncino”, è morto a 82 anni nella sua abitazione di Albuquerque, in Nuovo Messico. Scrittore, giornalista e divulgatore, era considerato una delle massime autorità internazionali nel campo dei cibi piccanti. A causarne la morte, avvenuta il 21 ottobre ma resa nota solo ora, è stato un ictus. La notizia è stata riferita dalla nipote Emily DeWitt-Cisneros al New York Times. Nato a Boston il 9 febbraio 1944, DeWitt aveva dedicato oltre quarant’anni allo studio e alla diffusione della cultura del peperoncino, firmando più di cinquanta libri e numerosi articoli. Il suo lavoro ha contribuito a far uscire i prodotti piccanti da un mercato di nicchia, trasformandoli in una realtà conosciuta e apprezzata a livello internazionale.

La scoperta del peperoncino

Prima di diventare un punto di riferimento nel mondo gastronomico, DeWitt aveva seguito percorsi professionali molto diversi. Dopo la laurea in inglese all’Università della Virginia, nel 1966, e un master conseguito l’anno successivo all’Università di Richmond, aveva iniziato a lavorare come disc jockey e speaker radiofonico in Virginia. Nel corso degli anni si era occupato anche di produzione televisiva, organizzazione di fiere automobilistiche e registrazione di spot pubblicitari per i camion GMC. Aveva inoltre sperimentato la narrativa, pubblicando nel 1979 il romanzo di fantascienza “The Mute Strategy”, incentrato sugli UFO. La svolta arrivò nel 1974, durante una vacanza in Nuovo Messico. In quell’occasione assaggiò uno stufato preparato con peperoncini verdi: un’esperienza particolarmente intensa, che lo lasciò sudato e con il singhiozzo, ma che accese una passione destinata a diventare il centro della sua vita. Dopo essersi trasferito nello Stato, cominciò a raccogliere ricette, coltivare peperoncini e studiarne le varietà, la storia e gli impieghi nelle diverse tradizioni culinarie.

La nascita del festival dei cibi piccanti

Nel 1984, insieme all’amica Nancy Gerlach, pubblicò “The Fiery Cuisines”, il suo primo libro di cucina dedicato ai sapori piccanti. Tre anni dopo i due fondarono la rivista Chile Pepper, che in breve tempo passò da poche centinaia a decine di migliaia di abbonati. Il progetto più ambizioso arrivò nel 1988 con la creazione del National Fiery Foods Show, una manifestazione interamente dedicata ai prodotti piccanti. La prima edizione si svolse a El Paso, in Texas, con 47 espositori e circa 500 visitatori. Successivamente l’evento si trasferì ad Albuquerque, registrando una crescita costante: nel 1998 le presenze avevano superato quota 13mila. La manifestazione contribuì a dare visibilità a un settore in espansione, attirando produttori, imprenditori e appassionati. Oggi gli appuntamenti dedicati ai cibi piccanti sono numerosi e DeWitt è considerato tra coloro che hanno maggiormente contribuito alla diffusione di questa cultura gastronomica.

Il soprannome di “Pope of Peppers”

Nel corso della sua carriera pubblicò oltre cinquanta libri. Tra i titoli più conosciuti figura “The Whole Chile Pepper Book”, che vendette circa 120mila copie, seguito da “The Chile Pepper Encyclopedia”, premiato nel 1999 ai World Cookbook Awards come miglior libro dedicato alle spezie. Nel 2010 arrivò un altro riconoscimento per “The Complete Chile Pepper Book”, scritto insieme a Paul W. Bosland e premiato ai New Mexico Book Awards. Nel 2015 fu la volta di “Precious Cargo: How Foods from the Americas Changed the World”, dedicato all’influenza degli alimenti originari delle Americhe sulla cucina mondiale, che ottenne un riconoscimento agli International Association of Culinary Professionals Awards. Nel 2020 pubblicò “Chile Peppers: A Global History”, un viaggio nella storia e nella diffusione del peperoncino attraverso le diverse culture, arricchito da settanta ricette. La sua autorevolezza gli garantì spazio anche su importanti testate americane, tra cui il New York Times e il New Yorker. Fu proprio il quotidiano newyorkese a contribuire alla diffusione del soprannome “Pope of Peppers”. DeWitt amava sottolineare come il piccante fosse una questione di gusti personali, senza voler imporre una preferenza. “C’è chi ama una salsa così piccante da scrostare la vernice di una Pontiac. Altri non sopportano affatto il piccante. C’è posto per tutti”, aveva dichiarato al New York Times. Nel 2023 si era ritirato dall’organizzazione del festival dopo 34 edizioni, senza però abbandonare il mondo dei sapori piccanti. La moglie Mary Jane Wilan, con cui viveva ad Albuquerque, era morta alcuni mesi prima. Lascia il fratello Rick.