L’estate scorsa, a Brooklyn, gli abitanti avevano guardato con orrore le fiamme divorare la South Bushwick Reformed Church, storica chiesa protestante fondata nel 1853. E con altrettanto orrore avevano appreso la decisione presa dal Dipartimento degli Edifici di New York, guidato dal commissario Ahmed Tigani su nomina del sindaco Zohran Mamdani, di non restaurare l’edificio ma di demolirlo completamente.

L’immagine di quella chiesa di Brooklyn andata a fuoco e abbandonata sotto la scure di un burocrate comunale è anche l’immagine di una religione, quella cristiana, che in Occidente rischia di diventare minoranza e, per questo, di subire pesanti contraccolpi. Tre report pubblicati recentemente rendono molto bene l’idea di quello che sta succedendo. Partiamo dal primo, lo studio Il futuro delle religioni nel mondo, realizzato da Pew Research Center e da Center for Advanced Studies of Populationand Religion e pubblicato dal Washington Post, e da un dato significativo: il numero dei musulmani nel mondo supererà quello dei cristiani. C’è già la data: il 2035. Gli islamici crescono velocemente, circa dell’80%. Il motivo è semplice: fanno più figli. Anche i cristiani aumentano ma con percentuali molto più contenute e soprattutto non in Occidente. «A causa dei tassi di fecondità - si legge nel report - il baricentro della maggioranza dei cristiani nel mondo si sposterà dal Nord America e dall’Europa verso l’Africa subsahariana». Negli Stati Uniti, per esempio, con l’aumentare dei non credenti, i cristiani diventeranno minoranza entro il 2070, passando dal 64 al 48 per cento. Gli islamici, al contempo, aumenteranno di numero passando dall’uno al 4 per cento. Un dato che si riflette drammaticamente anche nel modo di vedere la società. Stando alle rilevazioni di un sondaggio pubblicato a inizio ottobre da Rasmussen Reports e Our Republic, infatti, «la legge islamica piace al 43% degli elettori americani più giovani». Non solo. Un quarto degli elettori tra i 18 e i 35 anni sarebbe addirittura disposto a concedere a una comunità l’adozione della sharia come proprio codice giuridico. Un cambio di mentalità non da poco visto che i più anziani la considerano ancora «una minaccia per il futuro dell’America».

Se questa è la fotografia degli Stati Uniti, quella del Vecchio Continente non è certo migliore. Il report annuale dell’Osservatorio sull’intolleranza e la discriminazione contro i cristiani, pubblicato dal Daily Mail, ha contato 2.465 crimini d’odio contro i cristiani nel 2025. Di questi quasi quattrocento sono attacchi a singole persone. «Le aggressioni si legge hanno registrato un incremento del 44 per cento rispetto ai 274 episodi documentati nel 2024». Il primato dell’odio ce l’ha la Francia. Qui la crescita complessiva è del 9 cento ma gli attacchi contro le persone sono aumentati del 70 per cento. Il Regno Unito, invece, «ha registrato il maggior numero di casi di discriminazione in ambito lavorativo, oltre a restrizioni alla preghiera in pubblico, che includono licenziamenti per aver espresso convinzioni cristiane e procedimenti giudiziari per la pratica della preghiera silenziosa». Il rapporto, poi, è una stima al ribasso. Le ostilità sarebbero, infatti, sottostimate «a causa di una mancanza di uniformità nelle modalità di registrazione degli incidenti». Ma quel che fa più spavento è che in futuro continueranno ad aumentare.