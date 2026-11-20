Pizzaiolo jihadista espulso e rimpatriato. Monitorato dalla Digos di Lodi e Cremona fin dal 2024, l’uomo, magrebino di 30 anni, gestore di una pizzeria-kebab, da mesi aveva assunto posizioni sempre più radicalizzate attaccando persino amici e conoscenti musulmani «colpevoli» di frequentare bar e ritrovi considerati troppo occidentali. Non solo. Mohamed si allenava spesso nei giardini pubblici di Rivolta d’Adda, Cremona, vestito da militare creando nella cittadinanza un forte clima d’ansia. Un soggetto pericoloso che in più occasioni minaccia uomini e, soprattutto, donne in divisa durante i controlli sul territorio. In un caso, in particolare, se la prende con un’operatrice di polizia rivolgendole frasi minacciose e oltraggiose. Precedenti per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nei rapporti inviati in Procura Mohamed viene considerato un soggetto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. Secondo le informative il 30enne da tempo aveva intrapreso un percorso di radicalizzazione spinto, «esternando - si legge nei rapporti - posizioni ideologiche riconducibili all’islamismo integralista». Per lui frequentare locali «moderati» significava allontanarsi dall’idea della purezza e dell’integrità morale. Mohamed non faceva discorsi o sermoni, aggrediva in maniera diretta quanti mostravano di essersi ben integrati frequentando i luoghi da lui ritenuti «corrotti e immorali». La prima a farne le spese è la sua compagna, una donna di altra nazionalità, costretta a subire i suoi diktat. Mohamed, in sostanza, la costringe a un rapido processo di radicalizzazione, imponendole l’osservanza rigida dei precetti dell’islam radicale, tra cui l’obbligo di indossare il niqab. Un odio, il suo, rivolto in modo particolare a tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine, in più riprese sfociato in aggressioni verbali e minacce di morte. Il punto di non ritorno quando, nel marzo scorso, viene fermato in strada alla guida di un’auto senza aver mai conseguito la patente. In quell’occasione Mohamed non si limita ad aggredire e insultare ferocemente i carabinieri, minaccia persino di farli saltare in aria piazzando una bomba in caserma. È troppo. Il provvedimento di espulsione viene firmato il 12 novembre dal Ministero dell’Interno per motivi di sicurezza dello Stato e prevenzione del terrorismo. Emesso ed eseguito ieri mattina con un volo charter decollato da Milano Malpensa con scalo a Fiumicino. Assieme a Mohamed sono stati rimpatriati nei loro Paesi d’origine altri quaranta cittadini stranieri, quasi tutti nordafricani, irregolari sul territorio nazionale e con precedenti penali o di polizia per armi, stupefacenti, reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione. Gli stranieri erano detenuti a Cuneo, Monza e Vercelli. Uno di loro, da Mantova, dopo esser passato per il carcere milanese di San Vittore, nel 2023 viene ricoverato in una struttura psichiatrica Rems dopo una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.