«Lo ritengo un controsenso. Non voglio entrare nella polemica politica, ma l’amicizia nasce da un principio fondamentale: la mancanza di giudizio. L’introduzione di questa novità svilirebbe un sentimento».

Parliamo con Luigi De Maio, neuropsicologo psicoterapeuta, un lungo curriculum tra università e strutture pubbliche, ed ex consulente del ministero della Salute.

Professore: Sánchez vuole inserire l’amicizia nel codice civile.

«Nel momento in cui viene normato un qualcosa che dovrebbe essere spontaneo lo si snatura».

Rischia di venire meno il concetto di famiglia?

«Il rapporto d’amicizia può essere coniugato a un evento specifico: siamo in guerra, tu mi salvi e diventiamo amici. Può nascere un’amicizia con il vicino di seggiolino allo stadio, ma quando finisce la partita torniamo a casa e ce ne freghiamo. Un rapporto di coppia, matrimoniale o comunque affettivo, prevede un’intimità diversa».

Pensa che potrebbero nascere amicizie di comodo?

«Certo. Come dicevo prima, l’amicizia non prevede il giudizio. Noi spesso creiamo amicizie di comodo. Non si può normare un rapporto che alla base ha regole non scritte».

Di questo passo verrà sdoganata una sorta di poligamia?

«Mi limito a dire che una persona può avere un amico oppure tanti amici, ma stride la possibilità di normarlo. Mi sembra un paradosso».

In Italia mancano dei diritti?

«In che ambito?».

Nell’ambito familiare.

«No, la famiglia è pienamente tutelata. Il punto è un altro».

Quale?

«Che si fa troppa confusione tra diritti e doveri, si è perso il senso».

Anche i conviventi sono tutelati a sufficienza?

«Beh, certamente le tutele possono essere sempre maggiori, fa parte della nevrosi volere costantemente qualcosa che non abbiamo».

Il progetto del premier spagnolo prevede la possibilità di una sorta di mutua assistenza dal punto di vista amministrativo.

«Ma non stiamo parlando di un mio amico. In questo caso si tratta di una persona che si prende cura di me. Vengono meno la spontaneità e la scelta. Ripeto: in questo modo viene snaturato il concetto di amicizia». AlGon